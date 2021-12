Sonia Bruganelli: cosa ha fatto dopo aver abbandonato lo studio del GF Vip

1 Sonia Bruganelli dietro le quinte

Protagonista della scorsa diretta del Grande Fratello Vip 6 è stata senza dubbio Sonia Bruganelli. Inaspettatamente infatti c’è stata una piccola discussione tra l’opinionista del reality e Alfonso Signorini, che naturalmente non è passata inosservata e ha fatto discutere il web. Ma facciamo un piccolo indietro e rivediamo quello che è accaduto. A diretta iniziata il conduttore ha permesso a Soleil Sorge di avere l’ennesimo confronto con Alex Belli, quando a un tratto proprio Sonia ha chiesto di intervenire per dire la sua. Quando però i toni si sono scaldati, Signorini ha richiamato all’ordine, e quando la Bruganelli ha cercato di replicare ulteriormente, il presentatore ha sbottato, affermando:

“Adesso basta Alex, anche tu Sonia. Ti ho dato la parola e te la posso anche togliere, perdonami eh. Se ti dico parla parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare, scusami. Basta cosi, grazie”.

Poco dopo così, quando Alfonso Signorini ha mandato la pubblicità, Sonia Bruganelli ha lasciato lo studio del Grande Fratello Vip 6 e non ha fatto ritorno al suo posto per un blocco intero. Nel mentre sul web si è parlato di presunte tensioni nel backstage, che tuttavia non sono state confermate. Adesso però a fare ironia sui social ci hanno pensato gli utenti, che hanno svelato ironicamente quello che Sonia avrebbe fatto nel dietro le quinte dopo aver abbandonato lo studio. Qualcuno ha infatti notato che la Bruganelli ha fatto ritorno al suo posto con una nuova acconciatura, e a quel punto diversi utenti, scherzando, hanno ipotizzato che l’opinionista abbia lasciato lo studio proprio per aggiustarsi i capelli.

Nel mentre dopo la piccola discussione, Sonia e Alfonso hanno avuto modo di chiarirsi. La Bruganelli così è tornata a commentare quello che è accaduto nel corso della diretta, e la lite è stata lasciata alle spalle. Qualche giorno fa nel mentre l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha avuto sui social un botta e risposta con Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. Rivediamo quello che è accaduto.