Sonia Bruganelli lascia lo studio

Non mancano le tensioni questa sera al Grande Fratello Vip 6. Poco fa infatti c’è stata una piccola discussione tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, che naturalmente non è passata inosservata e sta facendo discutere il web. Tutto è iniziato quando il conduttore ha permesso a Soleil Sorge di avere un nuovo confronto con Alex Belli. Durante la discussione l’opinionista ha chiesto di intervenire per dire la sua, ma quando i toni si sono alzati Signorini ha chiesto ai tre una pausa per poter a sua volta intervenire. Ciò nonostante Sonia ha cercato di replicare ancora ad Alex e a quel punto Alfonso ha ripreso l’opinionista, affermando:

Adesso basta Alex, anche tu Sonia. Ti ho dato la parola e te la posso anche togliere, perdonami eh. Se ti dico parla parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare, scusami. Basta cosi, grazie”.

Poco dopo così Alfonso Signorini ha mandato la pubblicità, ma al ritorno al ritorno i telespettatori hanno notato l’assenza di Sonia Bruganelli, la quale ha lasciato lo studio del GF Vip 6. Non è chiaro tuttavia il perché l’opinionista abbia abbandonato la poltrona rossa. A intervenire però è stato Giuseppe Candela, che sui social ha parlato di presunte tensioni nel backstage. Questo quanto riporta il giornalista:

“Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta”.

Mi dicono clima rovente.

Tensioni dietro le quinte.

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 20, 2021

Si tratta naturalmente solo ed esclusivamente di indiscrezioni del web, e dietro l’uscita di Sonia dallo studio potrebbero esserci motivazioni del tutto differenti. Noi di Novella2000 nel mentre siamo pronti a fare chiarezza sulla situazione nel caso in cui dovessero esserci aggiornamenti, e siamo a totale disposizione di tutto lo staff Grande Fratello Vip e della Bruganelli nell’ipotesi in cui volessero rilasciare delle dichiarazioni.

