Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sarebbero lasciati: il rumor di Dagospia

Debora Parigi | 12 Aprile 2023

Sarebbe finita la storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sarebbero detti addio per sempre. La coppia, che sta insieme da 25 anni e ha 3 figli, si sarebbe lasciata. E secondo quanto riporta Dagospia ci sarà il comunicato ufficiale a breve.

Un fulmine a ciel sereno che sconvolge anche i lettori di gossip. I due, infatti, dopo aver passato le vacanze di Pasqua insieme (pare alle Maldive) si vocifera che comunicheranno la loro rottura ufficiale. Da tempo giravano voci di una loro crisi e quindi di una storia d’amore arrivata al capolinea. Questa volta sembra che sia tutto vero. Ecco cosa si legge sul sito di D’Agostino:

“È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana. Le avvisaglie della fine della loro storia d’amore erano già palesi nelle recenti interviste rilasciate dalla Bruganelli: ‘Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…'”.

Secondo quello che dice Dagospia, quindi, Sonia e Paolo dovrebbero essere ospiti questo fine settimana a Verissimo. E a Silvia Toffanin dovrebbero comunicare la fine della loro lunga relazione. Attendiamo sviluppi.