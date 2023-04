Giordana Angi lascia la redazione di Amici: l’annuncio

NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2023

Le parole di Giordana Angi

Sono passati alcuni anni da quando Giordana Angi ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Come in molti sapranno però anche dopo la fine della sua esperienza, la cantautrice ha continuato a lavorare all’interno del talent show e alla 21CO, etichetta discografica legata proprio al programma e fondata, tra i tanti, anche dalla stessa Angi. Poco fa però Giordana con un post sui social ha annunciato che a causa dei troppi impegni ha deciso di lasciare la redazione di Amici e la 21CO. Queste le parole della cantante:

“Ciao Amici e 21CO, questi sono i miei ultimi giorni con voi, siete la mia casa da quasi 4 anni. Mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io ho aiutato voi ragazzi a realizzare il vostro. Questo è ciò che mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ho passato molti momenti felici ma anche difficili, ho imparato molto ma vi ho anche dato tutto quello che ho. Ho seguito i vostri passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e di dedicare tutte le mie energie alla mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Vi ho amato e vi amerò ancora. Per sempre”.

Nonostante le belle parole spese per Amici e per la 21CO, diversi utenti hanno criticato la decisione di Giordana Angi e nel mentre la notizia ha fatto il giro del web. A quel punto la cantautrice ha deciso di intervenire nuovamente e ha così fatto un duro sfogo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Comunichi che stai lavorando ad un disco in 4 lingue con un signore che ha prodotto (tra i tanti) Lady Gaga, che stai collaborando con Sting, che fai avanti e indietro con gli USA e nessuno reposta. Comunichi che non hai tempo per lavorare pure ad Amici e alla 21, fai un post dolce e di gratitudine sul fatto che te ne vai e tra un po’ lo dicono al TG. Ma le cose importanti per me e per la mia carriera le vogliamo dire o no?”.

I fan nel mentre stanno supportando a pieno Giordana Angi e a lei va il nostro più grande in bocca al lupo.