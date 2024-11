Prove generali saltate ed esibizione a rischio per Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. Il suo insegnante Carlo Aloia ha infatti lasciato gli studi di Roma di corsa per raggiungere la moglie a Bologna che sta per partorire. Ecco cosa sta succedendo.

A Ballando con le stelle Sonia Bruganelli rischia di non esibirsi stasera

Questa sera, 16 novembre, va in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle che vedrà i concorrenti rimasti in gara fare ben due esibizioni: quella classica della gara e una dedicata a una persona speciale della loro vita. Come sappiamo, Sonia Bruganelli è ancora in gara, tra un litigio e l’altro con Selvaggia Lucarelli, ma stasera rischia di non scendere in pista. Cosa è successo?

Come ha fatto sapere ieri Massimiliano Ossini con una storia ricondivisa poi dalla stessa Sonia, l’insegnante Carlo Aloia ieri ha lasciato improvvisamente le prove generali per correre a Bologna. Il motivo di questa “fuga” improvvisa? La moglie Jlenia Intravaia Firulottina sta infatti per partorire e quindi il ballerino è corso nella città in cui vivono per starle accanto in questo momento importantissimo per entrambi.

Massimiliano Ossini ha dichiarato ieri nelle sue storie: “Carlo diventerà papà tra poche ore”. La storia è stata condivisa da Sonia Bruganelli che poi ha informato i suoi follower su quello che stava succedendo. “Sta a Bologna. Nessuno di voi si chiede come farò io, che sono già bravissima, a ballare senza fare le prove?”, ha commentato in maniera ovviamente ironica.

Come detto, infatti, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia non hanno fatto le prove generali. E ci si chiede cosa accadrà stasera. Dai profili social del ballerino e della moglie non ci sono informazioni, quindi non sappiamo nemmeno se il loro bambino è nato. E quindi c’è anche il dubbio per l’esibizione della concorrente. Non sappiamo se Carlo sarà presente stasera o se magari Sonia ballerà con un altro professionista.