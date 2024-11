Mostrando il pancione su Instagram l’ex allieva di Amici Alice Bellagamba ha rivelato di essere in attesa del primo figlio

Nel 2008 partecipò ad Amici come allieva, oggi Alice Bellagamba è una coreografa e collabora anche con Kledi. La ballerina ha annunciato sui social con molta gioia di essere in attesa del suo primo figlio e ha rivelato anche il sesso del nascituro.

L’ex allieva di Amici Alice Bellagamba presto diventerà mamma

Era il 2008 e su Canale 5 andava in onda l’ottava edizione di Amici. A vincere fu Alessandra Amoroso che si portò a casa anche il Premio della Critica. In quell’anno nel canto c’erano anche Valerio Scanu e Luca Napolitano. Mentre il ballo vide una sola finalista e cioè Alice Bellagamba che si piazzò al quarto posto.

Molto brava e talentuosa, oggi Alice è una coreografa che collabora spesso anche con Kledi, come si può vedere dai contenuti postati sui suoi profili social. Ma non c’è solo la danza nella sua carriera, infatti ha avuto modo di fare esperienze anche nella recitazione tra cinema, TV e teatro.

Sicuramente i fan di Amici, per quanto riguarda la sua vita privata, ricorderanno la storia d’amore che Alice Bellagamba ebbe con il compagno di talent Luca Napolitano dal 2008 al 2010. Mentre il 18 ottobre 2014, dopo pochi mesi di fidanzamento, ha sposato il produttore Andrea Rizzoli, figlio dell’attrice Eleonora Giorgi e dell’editore Angelo Rizzoli. Nel 2016 comunicò la fine del matrimonio.

Alice ha avuto anche una relazione con l’attore, produttore e regista Daniel Bondì. Mentre adesso sta insieme a Leonardo Plebani. E proprio da lui è in attesa del primo figlio. Lo ha annunciato pochi giorno fa su Instagram e successivamente ha rivelato che i due sono in attesa di un maschio.

Non sappiamo ancora qual è il nome scelto per il bambino. Noi intanto facciamo tanti auguri alla coppia per questo momento bellissimo.