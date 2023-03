Sonia Bruganelli, spuntano i like social contro Tavassi, Micol e Giaele

NEWS

Debora Parigi | 4 Marzo 2023

GF Vip 7

Nella puntata di giovedì 2 marzo del GF Vip 7 Sonia Bruganelli è stata davvero una furia con alcuni concorrenti del reality. In particolare l’opinionista è andata contro Edoardo Tavassi, per il quale non prova molta simpatia. In più occasioni l’ha accusato di essere un burattinaio del suo gruppo. E proprio giovedì gli ha detto di non aver mai visto un concorrente più “subdolo e manipolatere” nella storia del Grande Fratello.

Non le ha mandate a dire nemmeno a Micol e a Giaele, intervenute per difendere l’amico. Le ha zittite in un secondo tra gli applausi del pubblico. Si è arrabbiata tantissimo anche con Edoardo Donnamaria per la storia della toccata di seno alla Murgia e ha difeso la reazione di Antonella Fiordelisi. Opinione diversa l’ha avuta Orietta Berti, che invece è andata contro Antonella e ha difeso Edoardo.

In tutto questo il pubblico social è ovviamente impazzito e in tanti su Twitter hanno scritto commenti su quanto accaduto, applaudendo virtualmente Sonia Bruganelli. Proprio lei, quindi, ha iniziato a mettere like a questi tweet. E parliamo di messaggio che comunque vanno contro questa parte del cast e cioè Tavassi, Micol e Giaele. Troviamo ad esempio like e tweet come quelli di seguito (ma li trovate tutti QUI):

Come si nota, nella sua critica a Edoardo Donnamaria si trova d’accordo sul fatto che il vippone sia manipolato da Tavassi e dagli altri, come appunto gli ha detto anche il padre quando è entrato giovedì nella Casa.