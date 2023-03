NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Sonia Bruganelli

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e anche questa sera non mancano le tensioni. Poco fa infatti Sonia Bruganelli si è scagliata duramente contro Tavassi, Giaele e Micol. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Protagonisti della serata sono stati ancora una volta Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e per l’ennesima volta si è discusso di quanto accaduto tra i due Vipponi di recente. A essere tirata in ballo è stata anche Oriana Marzoli, che nelle ultime ore ha dato solidarietà proprio alla schermitrice. A criticare l’atteggiamento dell’influencer però è stato Tavassi, ma a quel punto a intervenire è stata proprio Sonia, che scagliandosi contro Edoardo ha affermato:

“Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione, e raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. È un personaggio forse che è arrivato come simpaticone, ma dietro quell’atteggiamento non ha fatto altro che cercare di fare il manipolatore e il burattinaio di personaggi che hanno poca personalità. A quasi 40 anni stai facendo la figura di una persona totalmente senza anima, senza nessun tipo di trasporto nei confronti di persone che non la pensano come te e stai rovinando persone che hanno poca personalità, come Giaele ed Edoardo, che da quando si è messo dietro a te ha rovinato il suo rapporto e il suo percorso. Mi dispiace anche per Giaele che non appena andrà in nomination arriverà qua perché non l’abbiamo più vista”.

A quel punto a intervenire è stata non solo Giaele De Donà, ma anche Micol Incorvaia, che hanno tentato di replicare a Sonia Bruganelli. L’opinionista tuttavia, su tutte le furie, ha aggiunto:

“Non mi interessa quello che dici Giaele. Non hai mai mosso niente dentro quella casa. Mi interessano i protagonisti. Micol non mi interessi nemmeno tu”.

Le parole di Sonia Bruganelli non sono passate inosservate e senza dubbio state condivise dalla maggior parte del web.