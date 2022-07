Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi? Alcuni post di lei spaventano i fan

1 Crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?

Si sono conosciuti grazie al lavoro e dal 1997 sono uniti in matrimonio e insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sempre mostrati complici e affiatati, ma secondo alcuni utenti del web potrebbe esserci una crisi in corso tra loro.

Premessa fondamentale: né Sonia Bruganelli né Paolo Bonolis hanno fatto parola sull’argomento e dunque non vi è certezza alcuna, ma solo indiscrezioni emerse sui social. Sta di fatto, però, che alcuni post criptici postati dall’opinionista del Grande Fratello Vip lasciano di dubbi e hanno allarmato non poco i tanti supporter della coppia. Specialmente quando Sonia ha postato la seguente frase nei giorni scorsi: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”.

Il post Twitter di Sonia Bruganelli

È bastata questa frase, che potrebbe semplicemente essere una riflessione a voce alta senza dover per forza di cose toccare la sua vita privata, ha alimentato i gossip su una possibile crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Lei non ha lasciato dichiarazioni a riguardo e si è limitata alla pubblicazione della frase in questione.

Ma non è tutto, perché ci sono altri post, come questo sottostante, che i più hanno interpretato come dei segnali.

Insomma in questi giorni i fan si chiedono se effettivamente tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis c’è o meno una crisi in corso oppure se si tratta solo dei soliti gossip del momento. In ogni caso Novella2000.it è a disposizione di entrambi nel caso volessero intervenire pubblicamente con una rettifica e spiegare come stanno realmente le cose.

