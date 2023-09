Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Settembre 2023

Sonia Bruganelli

La proposta di Matano a Sonia Bruganelli

Nel pomeriggio di ieri Alberto Matano è tornato su Rai 1 con La Vita in Diretta. Ospite della puntata Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è sbarcata in nella rete di Viale Mazzini nel ruolo di opinionista.

Insieme agli altri presenti in studio Sonia Bruganelli ha avuto modo di commentare il caso degli studenti che a Rovigo hanno lanciato pallini contro la propria insegnante. Un fatto che ha fatto molto discutere e che ieri è stato analizzato da Alberto Matano a La Vita in Diretta.

Sonia Bruganelli ha mostrato di sapersela cavare molto bene nel ruolo di opinionista, esattamente come successo nelle ultime due edizioni del Grande Fratello. Così Alberto Matano ha voluto farle una proposta in diretta. Alla produttrice televisiva dopo averla ringraziata, ha chiesto di tornare in studio nelle prossime puntate:

“Io ti ringrazio e mi auguro che questa sia la prima di una lunga… chissà vediamo. Casa mia è casa tua. Quando vuoi tornare io ti aspetto molto volentieri e ti ringrazio molto per essere venuta“.

Questo invito potrebbe quindi aprire le porte a Sonia Bruganelli per un posto da opinionista fissa a La Vita in Diretta. Ancora non vi è nulla di ufficiale e si tratta solo di una proposta, ma chissà che non possa essere presa in considerazione dalla diretta interessata.

Alberto Matano è parso molto soddisfatto degli interventi e del modo di porsi di Sonia Bruganelli. Quindi non è escluso che magari riesca a convincerla ad accettare. In ogni caso ricordiamo che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip è molto impegnata nel lavoro e si sta occupando di diverse produzioni televisive. Quindi gli impegni non sembrano di certo mancare!

Staremo a vedere se Sonia Bruganelli tornerà ancora una volta a La Vita in Diretta e se, magari, prenderà il ruolo di opinionista fissa.