Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto quello che c'è da sapere su Sonia Bruganelli: dall'età, alla vita privata, per passare a Instagram e Twitter

Ecco alcune info e curiosità sull’opinionista del GF Vip 7, Sonia Bruganelli: chi è, l’età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Chi è Sonia Bruganelli

Nome e Cognome: Sonia Bruganelli

Data di nascita: 20 febbraio 1974

Luogo di Nascita: Roma

Età: 48 anni

Altezza: 1,79 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: produttrice televisiva

Marito: Sonia è sposata con Paolo Bonolis

Figli: Sonia ha tre figli

Tatuaggi: Un tatuaggio sul piede destro

Profilo Instagram: @soniabrugi

Sonia Bruganelli età, altezza e biografia

Cosa c’è da sapere sulla biografia dell’opinionista del GF Vip 7? Quali sono le sue origini? Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974. Quanti anni ha Sonia? La sua età è di 48 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,79 m, il peso invece è sconosciuto.

Sonia ha avuto sin da piccola la passione per la moda, ed è proprio in questo mondo che ha mosso i primi passi. Grazie alle sue attività come modella, la Bruganelli ha incontrato Paolo Bonolis, l’uomo che diventerà suo marito.

Attualmente gestisce la SDL, agenzia di casting televisivi di grande successo.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Vita privata: marito e figli

Chi è il marito di Sonia Bruganelli? Per quanto riguarda la vita privata di Sonia, l’imprenditrice è sposata con Paolo Bonolis dal 1997. Ma come si sono conosciuti Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? I due si sono incontrati grazie al lavoro. Entrambi hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

La sua è una grande famiglia, visto che Paolo aveva già avuto due figli dal primo matrimonio: Stefano e Martina, entrambi residenti in America.

Una delle sue figlie, Silvia, è nata con una disabilità motoria e soffre di cardiopatia. Riguardo a questo argomento Sonia ha molto richiamato l’attenzione, per infondere coraggio a tutte quelle famiglie che vivono con un figlio disabile.

Ecco dove seguire Sonia Bruganelli sui social.

Dove seguire Sonia Bruganelli: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Sonia Bruganelli possono seguire la showgirl tramite la sua pagina ufficiale Instagram. La conduttrice vanta già oltre 610 mila followers.

Sonia ama condividere con il suo pubblico tutti i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera.

La conduttrice non ha nascosto l’emozione e la gioia di poter far parte della squadra del Grande Fratello Vip. L’opinionista è presente anche su Twitter.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Sonia Bruganelli.

Carriera

Come ha esordito Sonia Bruganelli e che lavoro fa? Lei ha iniziato a lavorare, fin da giovane, nel mondo della moda. I primi passi li ha mossi nel mondo dei fotoromanzi, oltre che fare la ragazza immagine nelle discoteche. Sonia, tuttavia, non ha mai lasciato gli studi e infatti si è laureata in scienze della comunicazione.

Nel corso degli anni ha creato dei brand di abbigliamento, tra cui “Adele Virgy“, ossia una linea ispirata dai disegni dei figli. Attualmente si occupa della SDL, agenzia di casting da lei fondata e che è tra le più importanti del settore.

Sonia Bruganelli è anche scrittrice, ha pubblicato un libro e conduce un format web chiamato “I Libri di Sonia”. Nel 2021 accetta di diventare opinionista al Grande Fratello Vip 6.

Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip 6

Alfonso Signorini per il GF Vip 6 ha scelto di avere al suo fianco Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste. Le due hanno avuto modo di essere protagoniste di qualche scontro in puntata e non solo!

Nel corso dell’edizione Sonia si è assentata e al suo posto a sostituirla è arrivata Laura Freddi.

GF Vip 7

Nonostante avesse detto di non voler più prendere parte come opinionista al reality, Sonia Bruganelli ha accettato l’invito e la rivedremo ancora seduta nella poltrona rossa di opinionista del GF Vip 7. Accanto a lei vedremo Orietta Berti, così come scelto da Signorini.

