Andrea Sanna | 12 Settembre 2023

La dedica del fidanzato di Rebecca Staffelli

Il debutto al Grande Fratello come inviata social per Rebecca Staffelli non è stata cosa facile. Prendere l’eredità di Giulia Salemi è stato per lei un incarico importante. Eppure durante la prima puntata di ieri, la speaker di Radio 105 si è fatta valere. Sul web tanti commenti positivi per lei e non è mancata la dedica del suo fidanzato Alessandro Basile.

Un romantico pensiero che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto riservare alla sua dolce metà. Tra le storie di Instagram Alessandro Basile ha taggato Rebecca Staffelli, per poi aprire nuovamente il suo cuore e dedicarle queste romantiche parole:

“Amore mio. Sono stato il primo a credere in te e l’ultimo a smettere di farlo. Sei arte. Il resto lo sai già”.

Storia Instagram di Alessandro Basile, fidanzato di Rebecca Staffelli

Un pensiero questo che ha intenerito gli utenti del web. Sono una coppia molto apprezzata e chi li segue con affetto non vede l’ora che arrivi il giorno delle nozze. Questo perché nel 2020 Alessandro ha chiesto a Rebecca di sposarlo. La data però non è stata ancora fissata, ma la loro relazione prosegue a gonfie vele.

Intanto prima abbiamo detto che il fidanzato di Rebecca Staffelli è un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Non tutti lo ricorderanno, forse, ma Alessandro Basile nel 2015/2016 ha sceso le scale del dating show per provare a conquistare il cuore di Rossella Indelicato.

Le cose poi sono andate diversamente e Alessandro Basile oggi è innamoratissimo di Rebecca Staffelli. Si sono conosciuti grazie a dei loro amici in comune a Milano. In quel periodo l’inviata social del Grande Fratello era impegnata e solo dopo aver messo fine alla precedente relazione, si è concessa di conoscere meglio Basile fino a innamorarsi.

Tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile c’è una differenza d’età di 13 anni, ma questo non è mai stato un problema.