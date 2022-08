1 Sonia Bruganelli risponde ai gossip

Non molto tempo fa alcuni utenti del web hanno sollevato dei dubbi sulla relazione tra Sonia Bruganelli e suo marito Paolo Bonolis. Questo perché sui social alcune riflessioni o citazioni riportate dall’opinionista del GF Vip 7 hanno lasciato pensare potesse esserci una crisi in atto tra loro. Dopo alcuni giorni di grande brusio, il pettegolezzo sembra essersi affievolito, ma non di certo la curiosità da parte dei fan e della stampa che, come spesso accade, vorrebbero conoscere la verità subito.

Nessuno dei due fino a ieri è mai intervenuto sull’argomento. Sonia ha aperto il box delle domande e ha voluto scambiare quattro chiacchiere con i suoi follower. Le domande sono state piuttosto varie, dal GF Vip a parole di stima e affetto, per passare al gossip, chiaramente e la sua attuale situazione con Paolo Bonolis di cui tanto si è parlato per giorni. C’è stata o no una crisi? Stanno ancora insieme? Ci si domanda ed è ciò che, senza troppi giri di parole, ha chiesto qualcuno.

“Ma con Paolo siete ancora una coppia? Siete speciali te e Paolo”, ha scritto un utente che ha voluto capire come andassero realmente le cose tra loro. Sonia Bruganelli non ha esitato a rispondere al quesito e in replica ai diversi gossip recenti su una presunta crisi con il marito ha detto: “Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”.

A fare da sfondo a queste parole uno scatto estratto da un settimanale in cui Sonia Bruganelli compare sorridente accanto a Paolo Bonolis, durante il bagno al mare. Con tali dichiarazioni dunque l’opinionista del GF Vip si augura di aver spento, in qualche modo, i rumor riguardanti la sua vita privata. Anche se c’è da dire che qualche utente non è rimasto granché convinto e crede ci sia ancora qualcosa sotto. Noi però ci soffermiamo su quanto da lei dichiarato e prendiamo per buone le sue parole.

