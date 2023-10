Gossip

Nicolò Figini | 10 Ottobre 2023

Sonia Bruganelli ha spiegato se tra lei e Antonino Spinalbese c’è davvero in corso un flirt

La verità di Sonia Bruganelli

Nelle scorse ore si è diffuso un rumor secondo il quale tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese ci sarebbe stato un flirt in corso. Si trattava solamente di un gossip che si reggeva su una loro cena insieme. Alla quale, tra l’altro, erano presenti anche altre persone.

Il tutto, però, si è diffuso sul web a macchia d’olio e chiunque ne ha parlato estrapolando informazioni qua e là. Per tale ragione si è cominciata a creare molta informazione. Su Twitter hanno cominciato a circolare foto in cui si vedeva solamente Antonino seduto al tavolo con Sonia oppure la foto di un tacco sopra una gamba apparentemente maschile.

Questo, quindi, ha dato il via a una spirale fatta di gossip e supposizioni. A metterci un punto, però, è stata oggi Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto che la ritrae con Spinalbese, un uomo e una donna.

La verità su Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

Prima di tutto Sonia si scusa ironicamente con Dagospia, il quale avrebbe sbagliato secondo lei a riportare la notizia di questo presunto flirt. E poi aggiunge: “Mi dispiace di nuovo per Dagospia… E un po’ anche a me“. Concludendo con una risata. In fondo all’immagine, inoltre, si legge: “Nuove collaborazioni nascono“.

Escluso, perciò, il presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Si tratta semplicemente di una collaborazione lavorativa e la cena dell’altra sera riguardavo solo tale motivo.

