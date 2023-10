Gossip

Vincenzo Chianese | 10 Ottobre 2023

Secondo gli ultimi rumor, Belen Rodriguez starebbe per lasciare Milano per andare a vivere con Elio Lorenzoni

Gli ultimi rumor su Belen Rodriguez

Di recente si è parlato spesso di Belen Rodriguez. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, come è noto la showgirl argentina si è legata all’imprenditore Elio Lorenzoni, col quale fa ormai coppia fissa da diversi mesi. Di recente i due sono usciti allo scoperto e pare che tutto proceda a meraviglia tra loro. Nelle ultime settimane però la conduttrice è letteralmente sparita dalla circolazione, e, fatta eccezione per poche storie condivise sui suoi social, nessuno sa cosa stia accadendo davvero. I fan tuttavia sembrerebbero essere preoccupati per Belen, che secondo le indiscrezioni non starebbe vivendo un periodo semplice. Poco fa nel mentre dei nuovi rumor hanno attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ha riportato Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione anonima, sembrerebbe che la Rodriguez stia per lasciare definitivamente Milano, per trasferirsi a Brescia, dove vivrà insieme al suo fidanzato Elio. Ma non solo. Secondo le voci di corridoio, pare che la coppia stia già facendo delle prove di convivenza e che al momento i figli della showgirl, Santiago e Luna Marì, stiano vivendo con i nonni materni e con i rispettivi padri.

Sempre stando a quanto si legge, pare che Belen Rodriguez veda i bambini una volta alla settimana, e che la famiglia si riunisca ogni domenica. Precisiamo naturalmente che si tratta di pettegolezzi e che al momento dunque quanto riportato va preso con le pinze.

Belen infatti non ha mai commentato i recenti gossip che la riguardano, preferendo rimanere in silenzio. In molti intanto si chiedono già quando la conduttrice tornerà sul piccolo schermo. Al momento però non sappiamo con certezza quando rivedremo la Rodriguez in tv, ma di certo le aspettative non verranno deluse. A Belen dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.