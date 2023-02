NEWS

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

Oriana difende Antonella Fiordelisi

Per Antonella Fiordelisi è una serata molto difficile. La vippona, infatti, è venuta a sapere di un comportamento scorretto da parte del fidanzato Edoardo Donnamaria. Entrata in lacrime nel confessionale ha rivelato che cosa le ha confessato il volto di Forum durante la pubblicità:

“Stavo andando in bagno e mi ha detto che ha toccato le te**e della Murgia, Pensavo scherzasse, te lo giuro. Quella sera nel van! Perché non me l’ha detto subito? Che schifo che mi fa, poi fa a me le prediche su tutto”.

In seguito il pubblico ha anche assistito a uno scontro tra Edoardo, Nicole e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima ha affermato che non si è mai fidata dell’attrice:

“Il problema è anche Edoardo. Io lo avvertivo lontano e avevo percepito che non vuole stare con me. Mi svegliava solo per darmi la buonanotte e stava sempre con gli altri. Ora capisco il perché del van. Non mi aspettavo le toccatine. Io non permetterò a me stessa di stare una persona così. Io voglio chiudere con uno come lui”.

Dalla camera a letto, tuttavia, i vipponi hanno ascoltato la storia e hanno espresso la propria opinione. C’è chi è contro Antonella Fiordelisi, come per esempio Tavassi: “Se voi ci vedete la malizia, in generale, è un conto… Se la mia ragazza e un mio amico si abbracciano a me non frega nulla. Sono abituato… Antonella come sempre esagera”. Del tutto inaspettata, invece, la reazione di Oriana Marzoli la quale ha difenso Antonella: “Neanche per toccare la protesi o vedere se la tet*a è morbida, no”. Qui sotto il video.

Il commento di Oriana al blocco Edo D Murgia… l’ho messo per intero per far vedere a che punto è arrivato il GF… silenziare un intero gruppo che discute per lasciare l’audio e iniziare la santificazione di Antonella… no comment #gfvip #oriele pic.twitter.com/hCzsN1VBWA — Simo (@Simopiccoletta) February 27, 2023

