Andrea Sanna | 2 Marzo 2023

Da ieri sera c’è di nuovo maretta tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Oggi mentre lui era in confessionale, lei si è messa a origliare

Oriana origlia il confessionale di Daniele Dal Moro

Sono ore particolarmente complesse per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. È bastato un gesto da parte della venezuelana per portare il vippone a prendere le distanze da lei, ancora una volta. Cosa è accaduto stavolta? Ieri sera Oriana si è appartata a conversare proprio di Daniele, con Martina Nasoni.

Quest’ultima non era fidanzata con Dal Moro, ma al loro GF (la sedicesima edizione nip) hanno provato a frequentarsi una volta usciti dal programma, ma non ha funzionato. Ora Daniele Dal Moro ha ritrovato proprio Martina Nasoni al GF Vip 7. Lei ha fatto il suo ingresso il 2 febbraio e l’arrivo ha generato una felicità iniziale, trasformatasi poi in liti e discussioni continue.

E proprio l’episodio di ieri, del tutto inaspettato agli occhi di Daniele Dal Moro, l’ha portato alla drastica decisione di voler avere a che fare con Oriana Marzoli solo una volta usciti dal programma. E non durante. Nella giornata di oggi, poi, si è anche detto che il veneto volesse abbandonare il reality dopo quanto successo, almeno stando alle parole di Oriana durante una conversazione con Luca Onestini.

Daniele Dal Moro ha trascorso tanto tempo in confessionale e questo ha generato un po’ di apprensione in Oriana Marzoli, che si è messa lì a origliare, ripresa dalle telecamere. Ha provato a capire cosa stesse dicendo, ma la presenza della musica alta, le ha dato difficoltà nel comprendere.

vi giuro lei mi fa troppo ridere io ci provo a essere anche severa con lei ma non ci riesco pic.twitter.com/kISrkaOYbo — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) March 2, 2023

Intanto mentre su Canale 5 è andato in onda il daytime, proprio Daniele Dal Moro ha avuto modo di parlare con Alfonso Signorini (QUI il video del collegamento di oggi). E proprio il conduttore ha fatto notare all’inquilino della presenza di Oriana fuori dalla porta. Daniele non sembra esserne rimasto sorpreso, anzi e ha ribadito la sua posizione.

Stasera in generale ne capiremo di più durante la diretta.