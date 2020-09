1 Sparite le foto di Sonny Di Meo e Sara Shaimi dal profilo Instagram di lui, si sono lasciati? Con un video l’ex corteggiatore spiega cosa è successo.

I follower della coppia uscita da Uomini e donne formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi si sono preoccupati quando circa due giorni fa hanno visto sparire dal profilo Instagram di lui le foto di coppia. L’ex corteggiatore è quindi stato sommerso di messaggi per capire cosa fosse successo. Sonny e Sara si sono lasciati?

Il ragazzo non ha risposto subito alle domande, non ha dato spiegazioni immediate e ha aspettato circa un giorno per raccontare nel minimo dettaglio cosa fosse successo tra lui e la fidanzata e anche a livello social. Ecco che quindi con una serie di video sulle sue Instagram stories, Sonny Di Meo ha subito tranquillizzato i fan riguardo la sua storia con Sara Shaimi. Queste le sue parole:

Buonasera, oggi non è un bellissimo giorno. È per questo che sto facendo questo video. Ho ricevuto un sacco di messaggi, me lo aspettavo, però appunto devo chiarire questa cosa, perché è una cosa importante. Partirei dal fatto che vorrei chiarire a tutti quanti, perlomeno a chi mi segue, che, spero mai perché io amo davvero Sara, ma se dovesse succedere che la nostra relazione dovesse finire, io non sono il tipo che si mette a cancellare le foto con Sara per ripicca. Perché lo trovo squallido, molto infantile e non ci trovo senso. Soprattutto perché, se finisce una relazione con una persona importante perlomeno per rispetto cercherei di avere tatto. Quindi comincerei da questa cosa.

Quindi da queste frasi capiamo subito che Sonny e Sara non si sono lasciati, stanno ancora insieme e soprattutto si amano molto. Ma anche che, nel caso si lasciassero, lui non farebbe mai l’azione di cancellare le foto.

Cosa è successo allora? Lo stesso Sonny lo ha spiegato nei video successivi…