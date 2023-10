Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Sophie Codegoni verissimo

Sophie Codegoni a Verissimo

Sophie Codegoni oggi a Verissimo si è lasciata andare a un lunghissimo sfogo, incentrato totalmente sulla rottura tra lei e Alessandro Basciano. La giovane influencer, che è diventata madre di una bambina di nome Céline Blue, ha raccontato i retroscena della rottura. Non solo qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso (ovvero il tradimento subito), ma anche tutte le mancanze che l’ex avrebbe avuto nei suoi riguardi.

A Silvia Toffanin e ai telespettori di Canale 5 Sophie Codegoni ha raccontato che da tempo ormai le cose con Alessandro Basciano non funzionavano. Insinuazioni piuttosto gravi quelle fatte da Sophie, che ha spiegato come da parte di Basciano ci sarebbero stati gesti discutibili:

“Ero a 7 centimetri dal parto, lui mi guarda e mi dice: ‘ti mando tua mamma, vado a riposare un po’. Poi è stato svegliato da mio padre, visto che lui continuava a dormire. L’ostetrica mi diceva: ‘chi è andato a dormire meglio che rimanga lì’. Io dicevo di no, che dovevano chiamarlo perché non poteva perdersi questo momento”.

Tra le altri pesanti le accuse fatte da Sophie Codegoni c’è anche quella di essere stata attaccata con dure parole da lui, anche davanti ad altre persone. Sophie ha parlato di messaggi audio, ma anche di scenate in ufficio da lei: “Mi diceva anche che non ero una brava madre se andavo a cena con degli amici. Non voleva. Mi ha detto cose che non posso ripetere”.

Altra cosa recriminata da Sophie Codegoni sono i gesti eclatanti fatti da Alessandro Basciano nei suoi confronti: “Anche quella promessa di matrimonio a Venezia. Io fino a lì stavo bene, lui era un altro… pensavo mi amasse ma forse amava solo la novità. Amava lo show che c’era intorno a noi. Ho iniziato a dubitare quando durante una serata si presentò con 100 rose rosse”.

Una volta tornata a casa infatti Sophie Codegoni avrebbe detto basta. Lei voleva le attenzioni tra le quattro mura domestiche: “Lui a casa nemmeno mi guardava in faccia. Io volevo cose semplici. Se mi ha amata? Non credo, perché chi ti ama non ti tratta così”. Poi l’ennesimo affondo: “Ha una capacità di manipolazione allucinante”.

Infine Sophie Codegoni ha parlato anche della foto pubblicata da Alessandro Basciano al pronto soccorso. Secondo la ricostruzione dell’influencer lui aveva una serata e il giorno dopo si sentiva debole: “L’ha fatto per attirare la mia attenzione, mi hanno detto che stava bene”. Infine Sophie ha aggiunto che lui continua a inviarle messaggi, ma non le ha chiesto scusa o ammesso i propri errori.

Quale sarà ora la reazione di Alessandro Basciano dopo queste parole di Sophie Codegoni?