Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

La conferma di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha parlato per la prima volta dopo la rottura con Alessandro Basciano. Un racconto fiume quello dell’influencer oggi a Verissimo dove sono emersi diversi retroscena, mai rivelati.

Per prima cosa Sophie Codegoni ha spiegato quando ha deciso di mettere fine alla storia d’amore con Alessandro Basciano. Tutto sarebbe partito un mesetto fa, ma lei solo dopo ha chiuso la relazione. Nel suo discorso Sophie ha parlato di tanti sbagli da parte del suo ex che ha sempre giustificato. La crisi vera e propria è cominciata quando pare abbia beccato una chat ambigua tra Basciano e una sua ex. Questo ha spinto Sophie ad andare a Milano.

Ci ha tenuto a precisare però che anche durante la gravidanza ha ricevuto tante segnalazioni, ma “Alessandro è stato bravo a raccontare la sua verità”. Sophie Codegoni ha aggiunto di aver spesso provato a parlarci ma lui puntualmente diceva che a essere sbagliata era lei: “Mi diceva che non ero una brava madre e che stavo rovinando la famiglia”.

Poi Sophie Codegoni ha ricevuto un messaggio: “Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza e noi non ci parlavamo da qualche giorno dopo una discussione. Poi l’ho perdonato e lì mi dice di Ibiza”. Si fa riferimento a un viaggio che Alessandro Basciano avrebbe fatto a sua insaputa. Lui l’avrebbe omesso perché si trattava di questioni lavorative, ma l’ha tenuta al corrente dato che sarebbero uscite delle foto.

Le parole sul tradimento

Alessandro Basciano pare abbia rassicurato Sophie Codegoni: “Mi aveva detto che era una turista che aveva chiesto informazioni”. L’influencer però non se l’è bevuta. Peraltro sapeva che il compagno si trovava a Pioltello: “Diceva che piangeva per me”. Poi qualche giorno dopo ha ricevuto un messaggio da parte della medesima ragazza dell’aeroporto.

Da qui la rivelazione: questa giovane si è presentata a Sophie Codegoni come la sua ex, rivelandole di aver trascorso tre giorni a Ibiza con Basciano. La ragazza pare averle inviato materiale di loro insieme: “Ho anche i messaggi in cui lui le dice ‘non postare niente perché la mia ex è pazza. Mi da problemi con la bambina se vede che io sto con una a Ibiza’”. Lui le avrebbe pagato anche i voli ed era desideroso di vederla:

“(…) Tre giorni sono lunghi, non ti è mai venuto il senso di colpa a dormire abbracciato ad un’altra? Ad uscire con un’altra? La trattava come la sua fidanzata. Ed io come se fossi l’amante. Diceva “scusami c’è la mia ex che mi sta addosso, devo rispondere”. Io l’ho visto nel momento in cui non avevo ancora le prove”, ha detto ancora Sophie Codegoni. “Dopo che ho ricevuto i messaggio, lui aveva la bimba e gli ho chiesto di vederci per andare a bere qualcosa. Il tempo che lui arriva ricevo questo messaggio. Lui aveva una rosa in mano e io gli dico “tieniti questa rosa e non farti più vedere” e me ne vado. Gli dico di avere tutte le prove”.

Nonostante ciò lui avrebbe però mentito, mentre Sophie Codegoni è rimasta ferma nella sua posizione e ha aggiunto che se non ci fosse stata sua figlia l’avrebbe lasciato sei mesi fa.