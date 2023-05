NEWS

Nicolò Figini | 16 Maggio 2023

La festa post parto per Sophie Codegoni

Dopo un’attesa lunga nove mesi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della piccola Céline. Sui social hanno dato l’annuncio della nascita e hanno scritto per lei una tenera dedica: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando. Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino”.

Finalmente Sophie è uscita dall’ospedale e può godersi la vita quotidiana insieme alla figlia. Su Instagram hanno pubblicato una serie di fotografie e video che mostrano questa nuova famiglia a una festa a sorpresa organizzata proprio per il ritorno a casa della Codegoni e della bambina.

In una fotografia Sophie Codegoni si china per baciare Céline, mentre in quella successiva le presenta il cagnolino. Il tutto mentre la figlia sta dormendo tra le braccia del papà. Scorrendo la gallery, quindi, possiamo notare i dolci che sono stati preparati per il party, tra cui due bellissime torte.

Tanti i commenti che da parte degli amici e dei fan: “Il cuore a mille!!! Che emozione ragazzi, ancora non ci credo“. Oppure persone che invidiano il fisico di Sophie a pochi giorni dal parto: “Come fai ad aver partorito 3 giorni fa?? Sei perfetta“. Altri ancora, poi, le hanno fatto i complimenti per essere una ragazza positiva e solare:

“Tantissimi auguri!! Comunque sono allibita per quanto non ti sei lamentata mai, sei sempre stata solare che neanche sembra sia stata incinta e abbia partorito. Veramente una persona positiva nei fatti, brava!”

