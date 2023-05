NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Maggio 2023

Amici 22

Parla Mattia Zenzola

Sono trascorse poche ore da quando Mattia Zenzola ha vinto Amici 22, coronando così il suo sogno. Nel mentre il ballerino ha salutato ufficialmente la scuola che per 8 mesi l’ha ospitato e ha così fatto ritorno a casa, dove ha riabbracciato i suoi amici e la sua famiglia. Nel mentre Mattia ha rilasciato anche diverse interviste, e proprio nel corso di una chiacchierata con TvBlog ha parlato della sua vittoria. Ma non solo. Zenzola ha anche rotto il silenzio in merito ai progetti futuri e alle proposte di lavoro ricevute durante la finale. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho sempre sognato di essere dove sono adesso. Adesso devo cercare altri sogni, devo ancora capire. Non me lo aspettavo di vincere, ho sempre vissuto giorno dopo giorno, senza pensare alla finale. […] È un po’ presto per fare progetti, sono stato in una bolla fino a domenica sera, non so minimamente cosa mi aspetta, cercherò di continuare a studiare. E non vedo l’ora di avere il contatto con le persone; per otto mesi non ho visto nessuno”.

Ma non è finita qui. Mattia Zenzola infatti ha anche rivelato se tornerà ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professionista del talent show, e a riguardo ha affermato:

“Per me è una seconda famiglia , il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto”.

Mattia Zenzola ha anche rivelato chi è la prima persona che ha sentito domenica sera dopo la finale di Amici 22, quando ha riavuto il suo telefono:

“Durante la prima parte del programma avevamo accesso al telefono per un tempo limitato, per chiamare casa; al serale non l’abbiamo mai avuto. […] La prima cosa che ho fatto appena mi hanno ridato il cellulare è scrivere ‘mamma’ nella rubrica e farle una videochiamata. Era con mio padre e mio fratello, erano contentissimi ed è stato bellissimo”.