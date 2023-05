NEWS

Andrea Sanna | 12 Maggio 2023

Sophie Codegoni

Dai social apprendiamo che Sophie Codegoni è diventata mamma per la prima volta. La dolce foto con Céline Blue e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni è mamma

Di buon mattino sui canali ufficiali di Instagram è giunta una lieta notizia: Sophie Codegoni è diventata mamma per la prima volta. L’influencer e il suo fidanzato Alessandro Basciano sono finalmente genitori, dopo essersi innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip e aver costruito fuori un amore solido e duraturo.

Un rapporto che è maturato pian piano, fino alla convivenza e l’annuncio della gravidanza, che ha emozionato tutti: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando. Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino”.

Successivamente a Verissimo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno svelato il sesso spiegando di essere in attesa di una bambina e da lì a poi il nome scelto: Céline! Grande attesa per il giorno della nascita, che è arrivato finalmente in data odierna.

Sui social non è mancato oltre all’annuncio, anche il primissimo ritratto di famiglia, in cui Sophie Codegoni si mostra accanto al suo compagno Alessandro Basciano e alla loro primogenita. Ecco le loro parole:

“12/05/2023. Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”, ha scritto Sophie Codegoni nel post condiviso con Alessandro Basciano.

Dalla piccola ma dolce didascalia scopriamo anche che il nome scelto per la piccola Céline Blue. Sul primo nome eravamo certi, perché era stato già svelato, sul secondo invece è davvero una novità.

Nemmeno a dirlo non sono mancati numerosi messaggi di congratulazioni fioccati sul profilo della coppia. Tra i tanti a rallegrarsi con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per la bella notizia, leggiamo Adriana Volpe, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Ainett Stephens, Patrizia Pellegrino, Eva Grimaldi, Mattia Ferrari e non solo!

Ai tanti dolci pensieri, si aggiungono gli auguri della redazione di Novella2000.it e Novella2000. Benvenuta Céline Blue!