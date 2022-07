1 Guai in vacanza per i Basciagoni

Ancora qualche problema per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 da quando hanno iniziato le loro vacanze, si sono ritrovati spesso a fare i conti con non pochi guai. Uno di questi si è verificato nelle scorse ore, durante il secondo giorno di permanenza a Formentera, nuova meta del loro soggiorno estivo.

A raccontare nel dettaglio cosa è successo è stata proprio Sophie Codegoni che su Instagram, tramite dei video, ha fatto sapere che sul suo viso è comparso uno strano sfogo. Lei è immediatamente intervenuta con degli impacchi, augurandosi un risultato sperato in tempi brevi. Queste le parole dell’ex gieffina:

“Ok, Giorno due a Formentera, questa è la situazione. Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere.” , ha detto l’influencer. Ovviamente però non è finita qui. Pochi istanti dopo ha girato la telecamera verso il fidanzato Alessandro Basciano, raccontando che invece lui si trovava a fare i conti con la febbre. Il modello appare nel video coperto e un po’ frastornato. Ci ha tenuto a rassicurare, però che il tampone è risultato negativo, dunque non si tratta di Covid: “Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid. Forse è stata l’aria condizionata”.

Sophie Codegoni racconta la piccola disavventura a Formentera per lei e il fidanzato Alessandro Basciano pic.twitter.com/TDiadl2rbv — disagiotv (@disagio_tv) July 26, 2022

Sophie Codegoni ha concluso il suo racconto con un ironico: “Secondo giorno a Formentera: voto 10”

La situazione nelle ore successive, però, fortunatamente sembra essere rientrata e sia Sophie Codegoni che Alessandro Basciano si sono mostrati sorridenti sui social. Una disavventura che va ad aggiungersi a quella di qualche giorno fa, quando l’influencer è stata derubata. Rivediamo cosa è accaduto…