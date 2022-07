1 La Codegoni derubata a Palma di Maiorca

Sophie Codegoni ha già fatto ritorno in Italia, ma ha trascorso una piccola vacanza di un giorno con il suo fidanzato Alessandro Basciano a Palma di Maiorca. Nella località balneare durante il breve soggiorno ha vissuto una disavventura che, lei stessa, ha raccontato ai follower sui social. L’ex vippona del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere di essere stata derubata e lei stessa ha spiegato nel dettaglio cosa le è accaduto.

Stando alle parole di Sophie Codegoni avrebbe lasciato a bordo piscina un paio di scarpe e una maglietta, per poi andare a fare un bel bagno. Al suo ritorno, però, ha trovato la sorpresa. Gli oggetti che aveva posato lì non c’erano più. Questo il breve racconto estrapolato dalle storie Instagram dell’influencer da Blog Tivvù: “Mi è successo questo, trattandosi di un solo giorno, ho portato un paio di tacchi per questa sera e un paio di scarpe da ginnastica per partire oggi e tornare domani. Ho perso le scarpe da ginnastica”.

Un fatto sicuramente non piacevole per Sophie Codegoni, la quale però ha ricevuto il supporto del suo fidanzato Alessandro Basciano, il quale l’ha subito corretta: “Non è che hai perso le scarpe da ginnastica. Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme a una maglietta e poi non le hai più trovate”.

Per tale ragione Alessandro Basciano ha deciso di fare un gesto solidale nei confronti della sua amata Sophie Codegoni. I due sono andati a cena a piedi nudi in un ristorante elegante, stando a quanto dichiarato dall’ex gieffina. Cosa non si fa per amore!

