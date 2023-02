NEWS

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2023

Quanto costa l’anello di Sophie Codegoni

Il 7 settembre 2022 nella splendida cornice di Venezia e del Festival del Cinema, Alessandro Basciano ha sorpreso tutti con un gesto che ha fatto il giro del mondo. L’ex vippone ha infatti regalato un prezioso anello di fidanzamento alla sua Sophie Codegoni. Di questo se n’è tornato a parlare durante la puntata di ieri de Le Iene, dedicata in parte a San Valentino. Abbiamo scoperto, infatti, quanto sia il valore effettivo del meraviglioso gioiello che la Bonas di Avanti un Altro ha ricevuto in dono.

Stefano Corti ha dedicato così un servizio proprio a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e al prezioso diamante che tanto ha fatto discutere. In tanti si sono domandati quale sia l’effettivo costo e valore dei gioielli preziosi che le star si donano e poi postano sui social, compresa la coppia menzionata. Ebbene sembra essere giunta la risposta.

La pietra preziosa è stata sottoposta al controllo dell’esperto Roberto Gai, che ha spiegato ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, così come al pubblico a casa, come avviene l’attenta verifica. Stando a quanto detto da Gai per valutare il valore di questo diamante si deve tenere conto di alcune variabili, tra questi è compreso il prezzo di vendita, poiché esistono anche dei diamanti artificiali.

Ci si deve soffermare dunque sul colore, taglio, purezza e caratura, oltre all’incisione in cui è indicato il numero di serie della pietra. Proprio in base a questo ha analizzato l’anello che Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni. A seguito di un’attenta analisi sappiamo che l’anello è di 0,88 carati, dunque abbastanza prezioso. Ma il costo? Si aggira intorno ai 10 mila Euro, ma è stato venduto tra i 7000 e 7500 Euro. Si tratta di una pietra naturale, come certificato anche dall’incisione al laser.