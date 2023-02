NEWS

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro vuole lasciare il GF Vip

Nella giornata di ieri Daniele Dal Moro è diventato una furia. Durante la diretta su Canale 5 il vippone è stato accusato di essere troppo duro nei confronti di Martina Nasoni. A questo punto i suo umore è cambiato e nel post puntata si è recato in confessionale per sfogarsi e minacciare di uscire. Queste le parole del concorrente del GF Vip:

“Preferivo starmene a casa mia. Di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che le tratto a pesci in faccia. Ma vaff***o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro perché io non sono qui per vendere l’anima. Sono qua per fare un percorso, che speravo che fosse decente. Allora visto che a 140 giorni ci sono arrivato, me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta. Tanto lo sai perché io in questo mondo qui non ci volevo mettere più piede? Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono. Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Di quelli come me non importa nulla a nessuno”.

Ad ascoltare il suo sfogo fuori dal confessionale c’era Oriana Marzoli, la quale poi ne ha parlato con Alberto. Secondo De Pisis, però, il vippone del GF Vip 7 non se ne andrà via. La venezuelana non ha intenzione di lasciarlo andare. Qui sotto potete sentire la conversazione.

Voi che cosa pensate che farà Daniele Dal Moro? Uscirà davvero dalla casa? Oppure si trattava solamente di una sfuriata?