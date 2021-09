1 La replica di Sophie Codegoni

Tra una manciata di ore parte ufficialmente il Grande Fratello Vip 6 e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà quest’anno. Come sappiamo tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa ci sono anche Sophie Codegoni e Andrea Casalino, che in queste ore sono già finiti al centro dell’attenzione mediatica. Proprio il modello infatti ha rilasciato una lunga intervista a Tv Blog, durante la quale ha lanciato una sorta di frecciatina proprio all’ex tronista di Uomini e Donne. Andrea infatti ha affermato come secondo lui Sophie, pur essendo una bellissima ragazza, dal vivo sia diversa rispetto alle foto che vediamo sui social. Queste le dichiarazioni di Casalino in merito:

“Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince”.

Dopo aver letto le parole di Andrea Casalino, Sophie Codegoni ha deciso di replicare alla frecciatina del suo compagno di avventura. A quel punto l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi su Instagram ha affermato:

“Mi sa che quando entri cambi idea”.

Cosa accadrà dunque quando Sophie Codegoni e Andrea Casalino si ritroveranno faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip 6? Tra i due ci saranno subito delle tensioni o invece ci sarà un immediato chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre alcuni giorni fa c’è stato un botta e risposta a distanza proprio tra Sophie e Soleil Sorge, altra concorrente di questa nuova edizione. Ma rivediamo cosa è accaduto tra le due.