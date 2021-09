Andrea Casalino ha detto più volte ‘no’ a una proposta di Maria De Filippi

1 I “no” di Andrea Casalino a Maria De Filippi

Prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Casalino ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni a TV Blog. Al sito ha rivelato che ha detto più volte ‘no’ a una proposta fatta da Maria De Filippi. Non tutti ricorderanno ma il modello in passato è stato tronista di Uomini e Donne. Ecco come ricorda quell’esperienza:

«Ero un cafone terribile! Fu la mia prima esperienza televisiva. Ero tremendamente insicuro, ti dico la verità. Nascondevo il tutto con questa fisicità abbastanza prorompente. Esperienza che porterò sempre nel cuore anche se durò poco. Era un’epoca dove quel programma aveva un fascino diverso da oggi».

Ha ammesso. A proposito di questo, Andrea Casalino ha confidato che più volte gli è stato proposto di fare ritorno in trasmissione, ma lui per impegni lavorativi e altro ha declinato l’invito:

«Mi hanno chiamato, mi chiamano ogni anno, in maniera anche assidua. Il fatto che io non ci sia mai stato è, semplicemente, per motivi di lavoro. Non posso stare in studio, a Roma, due volte a settimana, con tutte le responsabilità che ho da portare avanti, è un impegno non indifferente. Non me la sono sentita. Il lavoro ha la priorità, sto lavorando su cose mie». Ha detto Andrea Casalino, per poi aggiungere: «Mi divido in tre grossi mondi lavorativi. E poi il GF Vip è un’opportunità lavorativa, c’è una retribuzione, Uomini e Donne, invece, è un programma che ti permette di incontrare la persona della tua vita ma non è un lavoro. La dinamica di questo programma non è congeniale alla mia vita. Il programma è bello, ci credo, ma, probabilmente, non ci sarei stato con la testa.»

Con queste parole Andrea Casalino ha spiegato il perché ha rifiutato la scelta di fare ritorno a Uomini e Donne. Ma non solo. Il bel modello brindisino ha avuto modo di parlare anche di alcuni vecchi flirt e di due coinquiline del GF Vip…