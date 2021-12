1 La possibile squalifica di Sophie Codegoni

In queste ultime ore hanno iniziato a circolare dei video in cui viene mostrata Sophie Codegoni che sta parlando di Maria Monsè dicendo che “fa la Buscettina con tutti. Con il sorrisino in faccia, questo modo carino…“.

Sophie dice che Maria “fa la Buscettina con tutti”, per alcuni sarà grave per altri no amen, ma Clizia era stata squalificata per lo stesso motivo, quest’anno invece parlano di mafia come se niente fosse. #gfvip pic.twitter.com/pK5zi5qzIj — Ale 🍀✨ (@seisicura) November 30, 2021

A molti quanto ha detto non è piaciuto molto e l’hanno subito paragonata a Clizia Incorvaia. Nell’edizione alla quale ha partecipato anche lei ha accusato Andrea Denver di essere un Buscetta, dandogli del pentito per le sue azioni. Era avvenuta una lite in piscina. Una volta che Alfonso Signorini le ha fatto vedere il video nella puntata in diretta, la ragazza è scoppiata in un pianto a dirotto affermando di voler andare fuori dalla Casa, non sapendo ancora che sarebbe stata squalificata. Queste le sue parole come riportate anche da Fanpage:

Voglio andare fuori, non so come mi sia venuta questa cosa, i miei amici hanno perso i loro familiari, questa cosa l’ho vissuta sulla mia pelle, l’ho toccata con mano. Io voglio andare fuori proprio perché ho un discreto background culturale […] Mi scuso con tutti, con il pubblico lì presente per questa caduta di stile. Merito di andare a casa, lo dico.

Vi consiglio di rinfrescarvi la memoria con lo schifo che ha detto clizia prima di paragonarla a sophie. #GFVIP pic.twitter.com/F4XPtwBNRX — sofi👻 (@thisissofi_) November 30, 2021

Il pubblico, però, si è spaccato in due. In molti non sono d’accordo con chi paragone i due avvenimenti. Qualcuno, infatti, ha detto: “Mi spiace ma clizia non è stata squalificata per lo stesso motivo. Ma per il contesto denigratorio e schifato verso Buscetta e ragionamenti terrificanti“. O ancora: “Non sono paragonabili. Clizia disse :”Sei un Buscetta, sei un pentito!” in tono aggressivo e con intenzione; Sophie l’avrà sentito e detto senza cognizione di causa, perché intendeva dire qualcuno che va in giro a mettere zizzania“.

Chissà come andrà a finire questa storia. Il regolamento è un po’ cambiato. Di conseguenza potrebbe essere che Sophie Codegoni non venga squalificata. Continua…