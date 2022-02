1 Sophie Codegoni svela cos’avrebbe detto Nathaly

Da un paio di giorni, ormai, si parla di una frase molto grave che Nathaly Caldonazzo avrebbe pronunciato nei confronti delle Principesse. Quando tutto è partito non si sapeva di preciso cos’era stato detto. All’interno della Casa se ne stava parlando, ma alcuni utenti del web si sono accorti che la regia, ogni volta, censurava cambiando inquadratura o abbassando l’audio. Nella puntata in diretta di ieri, però, non se ne è parlato. A farlo è stata Sophie Codegoni durante la sua nomination:

“Io a sorpresa nomino Nathaly perché ho sempre apprezzato la sua coerenza nel dire le cose. A volte anche la sua durezza. Ma quando si va oltre ai limiti dell’educazione e del rispetto non ci sto più. Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito…

Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù“.

Nathaly, però, ha negato quanto affermato da Sophie Codegoni perché a quanto pare queste frasi non sono mai andate in onda. Alfonso, poi, ha affermato che se fosse andata in onda un’espressione inopportuna il Grande Fratello avrebbe preso l’impegno di discuterla e inquadrarla nella maniera più giusta. Fatto sta che, nonostante la smentita della Caldonazzo, in molti ne hanno parlato in Casa. Lei stessa ha commentato quanto accaduto durante la giornata…