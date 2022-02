1 La misteriosa frase detta da Nathaly Caldonazzo

In queste ore sta succedendo qualcosa di molto particolare. Nella casa del Grande Fratello Vip si sta molto chiacchierando di un qualcosa che sarebbe successo con Nathaly Caldonazzo. La gieffina, infatti, avrebbe detto qualcosa di molto grave che non è stato inquadrato dalle telecamere. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la puntata in diretta di lunedì sera. Si fa, però, fatica a capire con precisione cosa sarebbe successo perché la regia sembrerebbe censurare il tutto quando salta fuori l’argomento.

Cerchiamo, quindi, di ricostruire l’accaduto con le poche informazioni che possiamo raccogliere sul web. Chiariamo, prima di iniziare, che si tratta solo di ipotesi e non siamo a conoscenza ancora dei fatti reali. Stando agli utenti di Twitter, Antonio Medugno avrebbe tranquillizzato Nathaly dopo quanto accaduto. Parlando con altri vipponi, infatti, questi gli avrebbe riferito che in passato sono successe cose molto più gravi. La Caldonazzo, però, avrebbe comunque affermato di volere un confronto con qualcuno per capire come comportarsi.

Non sappiamo come sia partito tutto, ma ciò che sembra certo è che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto qualcosa di grave. Lo ha spiegato Jessica Selassié, per esempio, nel video qui sotto. La regia, però, ha subito abbassato l’audio e non abbiamo potuto sentire nulla: “Era una cosa molto grave quella che ha detto“.

Jessy per 2 volte prova a spiagare una frase molto grave detta da Nathaly ma la regia censura.. Non lo sapremo mai 😂 però continuate pure a parlare di Lulù 😜#GFvip #fairylu pic.twitter.com/GnLnJvg0ig — Nat (@Nat74616240) February 23, 2022

In un secondo momento, quando Jessica era insieme a Miriana e Manila ha di nuovo tirato fuori il discorso. Peccato che, anche in questo caso, la regia ha prima tolto la voce e poi staccato l’inquadratura di nuovo. Cosa avrebbe detto Nathaly di così tanto grave? Le ipotesi del web sono tante. Su questo punto e anche sul perché la regia stia continuando a comportarsi in tal modo.

Jessica dice che Nathaly dopo la puntata disse una frase grave.

E la regia che continua a censurare 🤡#gfvip #solearmy pic.twitter.com/E906srThIz — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 23, 2022

Andiamo, quindi, a vedere tutte le ipotesi che si stanno diffondendo…