1 La sorella di Giulia De Lellis, Veronica, insieme a una ex di Damante su Instagram. Ecco perché

Nel corso della giornata dell’11 dicembre 2020 la sorella di Giulia De Lellis è stata vista su Instagram con una ex di Andrea Damante. Stiamo parlando di Giorgia Lucini. Lei e l’ex tentatore di Temptation Island hanno avuto una relazione dopo il programma. Lei, infatti, ha lasciato il fidanzato Manfredi Ferlicchia e passa con l’altro oltre un anno. Alla fine, però, i due si lasciano e lui incontra la De Lellis a Uomini e Donne.

Nel 2016, ad ogni modo, la Lucini ha incontrato Federisco Loschi, un cestista di Treviso. La coppia dura nel tempo, tanto che qualche anno più tardi, nel 2019, mettono al mondo il primo figlio, cioè Riccardo. Ma perché la sorella di Giulia De Lellis e la ex di Damante sono apparse insieme su Instagram? Molto semplice. Entrambe hanno preso parte a un’iniziativa natalizia messa in campo da Cybex, un’azienda che produce passeggini e seggiolini auto per bambini.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere la foto che ritrae Veronica e Giorgia insieme a Sophia Salaroli e Giorgia Palmas mentre parlano dell’azienda e fanno il gioco della tombola per tentare di vincere alcuni dei prodotti messi a disposizione dalla Cybex. Insomma tra le due non c’è stato nessuno scontro, solo una sana competizione durante un gioco che si basa principalmente sulla fortuna.

Giulia De Lellis avrà qualcosa da ridire alla sorella circa la sua collaborazione con Giorgia Lucini? Probabilmente no. Del resto l’influencer è andata avanti e attualmente si sta impegnando sul set del primo film che la vede tra i protagonisti. Continuate a leggere per saperne di più.