Sossio e Ursula in piena crisi, ma l’amore stavolta non c’entra

3 Sossio e Ursula dopo Uomini e Donne

Avevamo lasciato Sossio Aruta, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne nonché protagonista di una fortunata edizione di Temptation Island, alle prese con la nuova vita. Il lavoro in un supermercato lo aveva allontanato dal mondo dello spettacolo ma non dalla sua Ursula Bennardo, conosciuta proprio negli studi del dating show di Canale 5. L’ultimo anno non è però stato facile per la coppia, che ha risentito come tanti della crisi economica innescata dalla pandemia, e ha dovuto combattere anche con la malattia stessa.

Ora che il Covid è superato (i due sono riusciti infatti a sconfiggere il virus) resta da superare lo scoglio più grande, quello delle difficoltà economiche.

Qualche mese fa, sia Sossio che Ursula confessarono al pubblico di aver drammaticamente accusato i contraccolpi dell’epidemia, ma assicuravano anche di riuscire a sopravvivere. Dalla loro parte potevano ancora contaresu diversi ingaggi e sponsorizzazioni attraverso i social, e dicevano di continuare a ritenersi privilegiati.

Oggi invece le cose sembrerebbero proprio diverse, a giudicare dalle esplicite dichiarazioni che i due hanno scelto di affidare a Uomini e Donne Magazine.

Dice Sossio tratteggiando la situazione che sta vivendo accanto a Ursula:

“Sono incappato in uno di quei periodi particolari dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così com’è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute”.

E non è finita qui…