Con la bella stagione ormai arrivata e la fine delle restrizioni, godersi l’estate diventa quasi un dovere. Per meglio calarsi nell’atmosfera rilassante e spensierata del momento, Novella 2000 ha allora pensato a qualche consiglio in più. Per esempio in fatto di stile, attraverso i Gioielli DOP che da sempre impreziosiscono outfit di tutti i generi.

Con i loro colori vivaci, il design elegante e la qualità dei materiali, non parliamo di semplici accessori ma qualcosa di diverso. In altre parole, preziosi bijoux lavorati da mani esperte, nel rispetto della tradizione dell’oreficeria e non solo. Sì, perché Gioielli DOP si serve di artigiani che sceglie con cura per raccontare la storia e le ricchezze del nostro Paese trasformandole in gioielli da indossare.

Quale periodo migliore dunque dell’estate, per sfoggiare le nuovissime creazioni del brand e dare così un tocco unico al proprio look?

Componi il tuo gioiello preferito, scopri il video interattivo!

Ciondoli per bracciali, collane e orecchini da comporre, realizzati in argento o smaltati, e tutti rigorosamente made in Italy: questo è Gioielli DOP.

Tra le proposte principali del marchio troviamo ad esempio la collezione Gelati, che ingolosisce e ispira freschezza. Di questa linea vanno per la maggiore specialmente due ciondoli. Uno è il simpatico charm a forma di cono tricolore. Gli altri sono i classici ghiaccioli smaltati di rosa, verde e giallo (come fossero al gusto fragola, menta o limone!), da collezionare o abbinare fra loro.

Nella foto, la modella con indosso i colorati charm a forma di ghiacciolo

Ci sono poi i peperoncini multicolor, intramontabili sinonimi di buona fortuna nonché best seller del marchio. Anche questi, come il charm a forma di gelato, raccolgono in sé creatività, fantasia e soprattutto la tradizione italiana famosa in tutto il mondo.

Nella foto due esempi di bracciale con peperoncini multicolor

Per rendere il tutto ancora più invitante, Gioielli DOP ha pensato a un codice del 10% di sconto, dedicato a tutti i lettori di Novella 2000 e valido fino a tutto il mese di luglio. Per poterne usufruire, basterà inserire MEDITERRANEO10 nell’apposito spazio al momento dell’acquisto sul sito ufficiale del brand.

Non resta quindi che dar libero sfogo al vostro estro, assemblando il gioiello che preferite direttamente dal sito, e “indossare l’estate” con i simpatici Gioielli DOP!

Novella 2000 © riproduzione riservata.