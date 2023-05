NEWS

Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

Temptation Island

Speranza Capasso, ex volto di Temptation Island, è stata operata a causa di complicazioni dopo il parto. Come sta oggi

L’operazione di Speranza Capasso di Temptation Island

Nel 2020 Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno preso parte a Temptation Island. I due avevano deciso di lasciarsi durante il falò di confronto finale. Tuttavia, però, in seguito hanno deciso di iniziare a frequentarsi di nuovo e annunciare il loro matrimonio. Di lì a poco si erano separati ancora una volta, fino a quando non hanno annunciato di stare aspettando una bellissima bambina.

Non molto tempo fa la figlia, Antonia, è venuta al mondo e tutto sembrava andare per il meglio. Purtroppo, però, a pochi giorni di distanza dal parto ci sono state delle complicazioni e la neo mamma ha cominciato a sentirsi poco bene e questo l’ha costretta a tornare all’ospedale.

A dare la notizia è stato Alberto, il quale ha informato i fan che Speranza Capasso ha contratto una grave infezione e per tale ragione è stata ricoverata subito. Sembrerebbe che i sia trattato di una setticemia, che consiste in una presenza eccessiva, nel torrente circolatorio, di specie di batteri patogeni. Diverse ore fa, quindi, il compagno ha detto che si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento:

“Buonasera a tutti voi, vi scrivo perché non riesco a rispondere singolarmente ad ognuno di voi. Speranza Capasso domani mattina dovrà affrontare un primo e speriamo ultimo intervento per poi sperare in Dio che questa maledetta infezione passi! Ci state dimostrando grandissimo affetto, parlo di voi che ci conoscete attraverso un social eppure siete super preoccupati per tutto ciò. Vi terrò aggiornati su tutto, notte”.

Ma come sta oggi? A dare ulteriori informazioni ci ha pensato Deianira Marzano su Instagram, la quale ha contattato Alberto. Pare che l’operazione sia andata bene e adesso la ragazza sia fuori pericolo. Adesso è tornata ella sua camera d’ospedale e bisognerà attendere per sapere i prossimi sviluppi.

