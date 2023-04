Chi è Claudia Motta? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

Ecco chi è Claudia Motta, concorrente de L’Isola dei Famosi 2023. Si tratta di una ragazza che in passato ha partecipato a Ciao Darwin e ha rappresentato l’Italia nella finale di Miss Mondo nel 2021. Scopriamo di più sul suo conto. Età, fidanzato, vita privata e Instagram.

Chi è Claudia Motta

Nome e Cognome: Claudia Motta

Data di nascita: 5 settembre 2000

Luogo di Nascita: Roma

Età: 23 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Modella

Fidanzato: pare sia legata a Simone Rugiati

Figli: Claudia Motta non ha figli

Tatuaggi: Claudia non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @claudiamotta

Claudia Motta età e biografia

Chi è e quanti anni ha Claudia Motta, nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2023? Sappiamo che nasce il 5 settembre 2000 a Roma. La sua età, di conseguenza, è di 23 anni. Ha un’altezza pari a un metro e 73 centimetri. Il peso non lo conosciamo.

Per quanto riguarda la sua famiglia, i suoi genitori lavorano come dipendenti statali. Non conosciamo il nome della madre, ma il padre si chiama Stefano. Ha anche una sorella maggiore, Alice.

Parlando del percorso di studi, invece, dopo la maturità inizia a studiare Giurisprudenza a La Sapienza di Roma. Oggi vive a Velletri.

Vita privata: Claudia Motta ha un fidanzato?

Della vita privata di Claudia Motta sappiamo molto poco. Non abbiamo idea delle sue precedenti relazioni. In passato, come riporta anche il sito Today, ha parlato di una delusione amorosa:

“Un aspetto positivo di me è che so quello che voglio e mi do da fare per realizzarlo. Un aspetto meno positivo o meglio più fragile è che sono molto sensibile. Mi fido troppo in generale.

E spesso rimango molto male per i comportamenti di persone in cui ho riposto fiducia. Forse proprio a causa di questo mio modo di essere ho vissuto in amore una grande delusione”.

Oggi si dice che abbia un fidanzato, ovvero il noto chef televisivo Simone Rugiati. Al momento, tuttavia, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Per adesso, quindi, rimane solo un rapporto d’amicizia.

Dove seguire Claudia Motta: Instagram e social

Dove possiamo seguire Claudia Motta sui social? Pare che la modella non abbia un account su Twitter. Ha però una pagina Facebook e un profilo su TikTok.

Ovviamente il profilo più seguito è quello di Instagram, nel quale pubblica diverse foto insieme alla sua famiglia oppure mentre è da sola e si gode il proprio tempo libero.

Carriera

La carriera di Claudia Motta ha inizio nel 2009 quando inizia a lavorare nel mondo della moda. Dopo le prime esperienze come modella, quindi, viene scelta per i fotoromanzi di “Grand Hotel“.

Nel 2021 partecipa alle selezioni per Miss Mondo e conquista il titolo per rappresentare l’Italia nella finale.

La modella, quindi, passa alla televisione lavorando in progetti come “Il capitano” accanto ad Alessandro Preziosi oppurein “Arrivederci amore ciao” con Alessio Boni.

Tra i programmi TV, invece, possiamo citare Ciao Darwin e Tiki Taka. Nel 2023 la vediamo come concorrente a L’Isola dei Famosi 17.

Nota a parte, nonostante venga cercato dagli utenti del web, Claudia non lavora come commercialista. Probabilmente si tratta solo di un caso di omonimia.

Miss Mondo

Nel 2021 Claudia Motta rappresenta l’Italia a Miss Mondo durante la finale che si è tenuta a Porto Rico. Su Instagram ha commentato l’evento nel seguente modo:

“Il mio cuore batte ancora nel vedere i colori della nostra bandiera e del nostro inno sulla TV italiana. A poche ore dalla mia vittoria di Domenica sera a Gallipoli di Miss Mondo Italia, posso promettervi che non vi deluderò e porterò il nome del nostro Paese in alto a Porto Rico”.

Ma vediamo altre sue esperienze in TV…

Ciao Darwin

Claudia Motta ha anche preso parte all’ottava edizione di Ciao Darwin, l’amata trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurentis.

Il momento che l’ha vista protagonista è stata la sfilata in intimo. QUI possiamo vedere il video.

Tiki Taka

Tra le esperienze lavorative di Claudia Motta possiamo citare, per esempio, la sua partecipazione a Tiki Taka.

Si tratta del programma condotto per qualche tempo da Piero Chiambretti.

Claudia Motta a L’Isola dei Famosi 2023

A L’Isola dei Famosi 2023, giunta all’edizione numero 17, arriva anche Claudia Motta. La modella ha riportato sul suo profilo Instagram l’annuncio che è stato fatto all’inizio del mese di aprile dello stesso anno:

“Direttamente da Miss Mondo Italia, Claudia Motta è pronta ad esplorare le acque di Cayo Cochinos”.

Passiamo, ora, a tutti i concorrenti del reality…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023

Qui di seguito possiamo vedere tutti i concorrenti che fanno parte della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023. Ecco la lista completa dei naufraghi:

Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi. Accanto a lei, in studio, ci sono come opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. In Honduras a fare da inviato, invece, Alvin.

Il percorso di Claudia a L’Isola dei Famosi 2023

Claudia Motta inizia il suo percorso a L’Isola dei Famosi 2023 a partire da lunedì 17 aprile 2023. Scopriremo solo prossimamente come si comporterà con gli altri naufraghi e senza tutte le comodità moderne a cui è abituata.

1° settimana: IN AGGIORNAMENTO