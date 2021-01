1 Dopo Temptation Island, Alberto Maritato e Speranza Capasso si sposano: arriva la proposta di matrimonio e la risposta di lei spiazza il web

Senza ombra di dubbio la coppia formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso è stata una delle più discusse tra quelle che hanno preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. I due, insieme da ben 16 anni, hanno deciso di partecipare al reality per via di numerosi problemi di coppia, che all’interno dei due villaggi sono emersi tutti. Proprio Alberto infatti si è pericolosamente avvicinato alla single Nunzia e tra i due è scoppiata la passione. Giunti al falò di confronto, Speranza, che ha assistito al tradimento, non ha potuto fare a meno di lasciare il suo fidanzato. Nelle settimane successive però proprio Maritato ha tentato di riavvicinarsi alla sua donna, sentendo e vedendo contemporaneamente anche l’ex tentatrice. Quando la Capasso ha così scoperto la verità ha deciso di troncare ogni tipo di rapporto col suo ex fidanzato.

Negli ultimi mesi tuttavia Alberto ha fatto di tutto per riconquistare Speranza, senza però avere successo. Solo qualche giorno fa infatti Maritato ha annunciato ufficialmente che il rapporto con la Capasso era ormai giunto al capolinea e che entrambi avrebbero preso strade diverse. Ciò nonostante qualche ora fa è accaduto l’incredibile. Alberto ha infatti deciso di tentare il tutto per tutto ed ha così fatto una romantica proposta di matrimonio a Speranza, con la complicità di alcuni ex protagonisti di Temptation Island.

Le fidanzate Anna Ascione, Nadia Chahar, Annamaria Laino, Sofia Nesci e Francesca Merra, con la scusa di uno shooting fotografico, hanno condotto la Capasso sul set della proposta di matrimonio. Ad attendere Speranza c’era proprio Alberto Maritato, che dopo una dichiarazione d’amore ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Quest’ultima ha così accettato e proprio l’ex volto di Temptation sui social, come svela Isa&Chia, ha aggiunto:

“Tutti mi state chiedendo cosa mi ha risposto Speranza. Ve la mostro la mia risposta, sta qui la mia risposta. (…) Ragazzi quindi è un sì! Vi abbraccio tutti, anzi ora vi abbracciamo tutti, perché noi abbracciamo sempre insieme. Grazie a tutti!”.

Non resta che fare tanti auguri ad Alberto Maritato e a Speranza Capasso per loro nozze!