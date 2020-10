1 Dopo Temptation Island sembrerebbe che Speranza e Alberto siano tornati insieme, e a provarlo è una strana segnalazione che sta facendo infuriare il web

Tra pochi giorni andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island, e finalmente scopriremo come si concluderà il viaggio nei sentimenti delle ultime coppie rimaste all’interno del programma. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione ci sono stati Speranza e Alberto, che come è noto sono insieme da ben 16 anni! I due hanno deciso di prendere parte al reality per capire se la loro storia possa avere o meno un futuro, ma all’interno dei due villaggi sono emersi numerosi problemi. Proprio Alberto infatti sembrerebbe essersi totalmente dimenticato della sua fidanzata, legandosi pericolosamente alla single Nunzia. Tra i due è scattato un feeling inaspettato, e Speranza, che nel mentre ha trascorso i 21 giorni struggendosi per il suo compagno, ha assistito a tutto quello che è accaduto.

Come se non bastasse nel corso dell’ultima puntata andata in onda, Speranza ha scoperto che Alberto è arrivato addirittura a baciare Nunzia, e a quel punto la giovane partenopea è crollata definitivamente. Poco dopo però la coppia ha avuto modo di incontrarsi, e finalmente abbiamo assistito alla prima parte del falò di confronto finale, che terminerà nel corso dell’ultima puntata. In molti tuttavia pensano che la coppia, dato tutto quello che è accaduto, esca dal reality separata. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Deianira Marzano infatti ha postato una segnalazione di una follower, che ha insinuato come Speranza e Alberto siano tornati insieme dopo la fine di Temptation Island! Questo quanto si legge sul profilo della blogger:

“Conosco la coppia Speranza e Alberto. Ieri lui stava entrando nel portone di casa sua, quindi stanno insieme”.

Naturalmente la segnalazione della Marzano, che tuttavia non va presa per certa, ha fatto infuriare il web! In molti, tra cui la stessa Deianira, stanno duramente condannando Speranza per essere tornata insieme ad Alberto. Tuttavia è da precisare come i due forse si siano rivisti per motivi del tutto diversi. Non è da escludere infatti che forse che Alberto sia tornato solo a prendere le cose che aveva lasciato a casa della sua ex. A breve tuttavia scopriremo la verità, e finalmente faremo chiarezza sulla questione. Nel mentre a lasciare il programma durante l’ultima puntata è stata anche un’altra coppia. Rivediamo cosa è accaduto.