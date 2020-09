Chi sono Speranza e Alberto di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Tutto quello che dovete sapere su Speranza e Alberto, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, dal chi sono, all’età, alla loro storia, a dove poterli seguire su Instagram.

Chi sono Speranza e Alberto: età e storia

Speranza ed Alberto sono una delle coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island.

Speranza Capasso ha 32 anni, è originaria di Avellino ma vive a Brusciano insieme ad Alberto. La Capasso ha un fratello, Luigi, a cui è molto legata. Alberto Maritato ha la stessa età della fidanzata ed è uno chef, imprenditore e calciatore dilettante.

Alberto è titolare di tre locali in provincia di Napoli, uno dei quali si occupa di realizzare hamburger gourmet. Il ragazzo svolge questa professione, insieme alla famiglia, già da nove anni ed è molto conosciuto nell’ambiente. Oltre a occuparsi di ristorazione, Alberto gioca a calcio come centrocampista.

Alberto e Speranza sono fidanzati da 16 anni, dunque stanno insieme sin dai tempi della scuola. Tra loro c’è un forte legami ed entrambi sono stati i testimoni di nozze del fratello di Speranza. Alberto, però, dopo tutto questo tempo ha sentito il bisogno di fare chiarezza nel loro rapporto ed è per questo che ha scritto a Temptation Island.

L’idea di andare nel programma è stata di lui, visto che Speranza ha affermato di non aver mai sentito il bisogno di andare a Temptation Island. Ciò nonostante Alberto è riuscito a convincerla e dunque si sono presentati insieme. La ragazza ha rivelato che in passato ha perdonato molti errori del fidanzato e anche lei, dunque, approfitterà del reality per capire alcune cose.

La partecipazione a Temptation Island

Dopo il successo dell’edizione estiva, finalmente mercoledì 16 settembre arriva su Canale 5 Temptation Island 8, che stavolta vedrà la conduzione di Alessia Marcuzzi. Non è la prima volta che la presentatrice si mette alla prova con questa esperienza. Già lo scorso anno infatti la Iena ha preso in mano le redini del format Vip, ed è dunque già entrata nel meccanismo della trasmissione. Ben sei le coppie che inizieranno il loro viaggio nei sentimenti e tra esse c’è anche quella formata da Alberto e Speranza. A voler partecipare al reality è proprio Alberto, che ha bisogno di capire quale è la reale portata dei sentimenti che ha:

“Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo 16 anni ancora non riesco ad immaginare un futuro insieme a Speranza. Quindi la domanda che mi faccio è: ‘Speranza è quella giusta?’.

Speranza, invece, ha affermato di non avere mai sentito il bisogno di partecipare a Temptation, ciò nonostante si è comunque lasciata convincere:

“Io non volevo partecipare assolutamente, è stato lui a convincermi perché ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie. Il sentimento, però, me l’ha sempre fatto giustificare.”

Alberto e Speranza non sono gli unici partecipanti di Temptation Island. Scopriamo dunque chi sono le restanti coppie della nuova edizione del reality.

Le coppie di Temptation Island

Oltre a Speranza e Alberto a partecipare all’ottava edizione di Temptation Islandci sono anche altre 5 coppie.

Ecco di chi si tratta:

Carlotta e Nello

Anna e Gennaro

Speranza e Alberto

Sofia e Amedeo

Serena e Davide

Scopriamo ora dover poter seguire Speranza e Alberto su Instagram.

Chi sono Speranza e Alberto: dove seguirli su Instagram

I fan del reality di Canale 5 si stanno chiedendo dove poter seguire Speranza e Alberto su Instagram.

Alberto ha un profilo Instagram aperto da poco tempo (@alberto_maritato), mentre Speranza ha un profilo privato (@capassosperanza). Al momento, però, entrambi non possono usare il proprio account.

Solo dopo la fine della messa in onda dell’edizione Speranza e Alberto potranno tornare su Instagram, riattivando così i profili.

Cosa succederà durante il loro percorso a Temptation Island? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.