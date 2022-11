Reunion per le Spice Girls per i 50 anni di Geri (ma una di loro non partecipa)

1 Le Spice Girls si rivedono

Tempo di reunion per le Spice Girls, le 5 cantanti britanniche che sono state le idole della generazione Millenials. Ma per questo incontro a distanza di tempo, c’era un’assenza: Mel B. Vediamo qual è stata l’occasione e perché lei non era presente.

L’evento che ha permesso alle artiste di rivedersi è stato il cinquantesimo compleanno di Geri Halliwell. In realtà la cantante ha compiuto gli anni il 6 agosto, ma la festa è stata posticipata fino a novembre per via della morte della Regina Elisabetta II.

Geri ha organizzato una festa a casa sua nell’Oxfordshire e ha invitato anche tutte le ex colleghe. C’erano Melanie Chisholm, Victoria Adams e Emma Bunton, mentre era assente Mel B. Ma perché lei non c’era? Melanie Brown attualmente si trova in Australia, quindi è stata impossibilitata. Nessun litigio, quindi, solo impegni.

Le quattro hanno comunque mandato un messaggio a Melanie Brown: “Serata stupenda, ci sei mancata”. E lei ha risposto postando uno scatto vintage nelle storie su Instagram.

Come si vede dalla foto, le tre Spice Girls invitate avevano un outfit all black. Mentre la festeggiata ha deciso di indossare un abito bianco scintillante.

Quella del compleanno è stata una delle tante reunion che le Spice Girls hanno avuto negli anni e presto ne dovrebbe arrivare una davvero ufficiale. Andiamo a vedere i dettagli…