Denise Pipitone: è davvero lei nella foto?

Secondo quanto riportato dalla dottoressa Angioni a Storie Italiane, la figlia di Piera Maggio sarebbe viva e vegeta. Ormai adulta e con una figlia. L’ex PM del caso ha fatto molto discutere per le sue dichiarazioni. A rincarare la dose, poi, nella trasmissione Ore 14, ci ha pensato il conduttore Milo Infante. Lui, infatti, ha ha mostrato la foto della presunta Denise Pipitone. Nell’immagine, quindi, possiamo vedere la donna con la figlia, entrambi i volti sfocati. Per una questione di privacy non ha potuto mostrare i visi, però, ha assicurato che la somiglianza con la bambina scomparsa anni fa è lampante.

Qui di seguito possiamo leggere le sue dichiarazioni come le riporta anche il sito Biccy:

Non possiamo mostrarvi i volti di questa famiglia. Devo dire però che la bambina piccola ha una somiglianza straordinaria con la piccola Denise Pipitone. Questa a destra secondo la fonte mia e di Frazzitta sarebbe proprio Denise. Abbiamo fatto degli accertamenti per capire chi c’è dietro alle segnalazioni che ci sono arrivate. […] Abbiamo verificato la foto che ci ha dato una fonte, che è arrivata in Procura grazie alla segnalazione di un magistrato. Vi assicuro che la bambina è molto somigliante.

Ovviamente non possiamo avere la certezza che la donna nella foto sia davvero Denise Pipitone. Già una volta la verità sembrava vicina con Olesya, la ragazza russa, ma quello fu solo un buco nell’acqua, purtroppo. Che sia questa la volta buona? Non lo sappiamo. Possiamo solo sperarlo perché sarebbe una notizia meravigliosa. Vi lasciamo, però, l’immagine qui di seguito.

Secondo le fonti dell’ex pm Angioni questa sarebbe Denise Pipitone con il marito e la figlia che assomiglierebbe molto alla piccola Denise. Speriamo che sia davvero lei 🙏🏻#Ore14 #DenisePipitone pic.twitter.com/Z2SyybHkDq — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 14, 2021

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti del caso e tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.