1 Andrea Zelletta fa chiarezza

È di certo un periodo intenso questo per Andrea Zelletta. Come sappiamo solo da qualche mese l’ex tronista di Uomini e Donne ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, durante la quale ha conquistato ancora una volta il cuore del grande pubblico di Canale 5. Attualmente il deejay si sta così concentrando sulla sua carriera, e solo recentemente Zelletta ha rilasciato il suo nuovo brano, Lovin at the speed of light, in collaborazione con Shady, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Nel mentre in queste ore il web si sta chiedendo anche se Andrea e la sua fidanzata Natalia Paragoni parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island, che debutterà tra poche settimane. Adesso così l’ex gieffino è intervenuto per la prima volta in merito ai gossip legati alla partecipazione al reality e nel corso di un’intervista per Super Guida Tv ha così smentito le dicerie. Queste le dichiarazioni di Zelletta:

“Non abbiamo intenzione di partecipare a “Temptation Island” perché sul nostro sentimento ci confrontiamo tutti i giorni. Non siamo stati chiamati. A prescindere dalle intenzioni ci deve essere sempre una chiamata da parte del programma. Sono favorevole comunque al programma perché conosco gli autori e apprezzo il loro lavoro”.

Dopo aver smentito la partecipazione a Temptation Island, Andrea Zelletta parla anche della possibilità di prendere parte a Tale e Quale Show. Anche in questo caso però il deejay smentisce la partecipazione alla prossima edizione del talent:

“Non ho fatto il casting per Tale e Quale Show e non mi hanno chiamato. Io non mi sono mai improvvisato cantante né mi sono mai destreggiato nel canto. Mantengo la porta aperta alla televisione anche se al momento mi vorrei dedicare alla musica. Sto programmando l’uscita di un nuovo singolo per questo inverno”.

Ma come prosegue la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? Scopriamo cosa racconta l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi e quali sono i progetti futuri della coppia.