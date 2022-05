Riconosci queste star della tv e della musica da bambini? (QUIZ)

Chi sono questi bambini famosi

Questi bambini che ti mostriamo in foto qui di seguito sono delle star della televisione e della musica, davvero molto conosciuti. Tu sei in grado di riconoscerli tutti?

Mettiti alla prova con il nostro nuovo quiz! Ecco alcuni scatti che mostrano protagonisti molto amati del piccolo schermo o del mondo musicale quando erano ancora dei bambini.

Il tuo compito è di riuscire ad individuarne il maggior numero possibile. Chi di loro è Tommaso Zorzi o Chiara Ferragni? Attenziome a non confordene qualcuno, peché alcuni non sono così facili come sembra.

Scopri subito quanto sei capace!

Chi è questa bambina? Alessandra Amoroso Elettra Lamborghini Dayane Mello Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questo bambino? Tommaso Zorzi Ultimo Cristiano Caccamo Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questa bambina? Chiara Ferragni Giulia De Lellis Beatrice Valli Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questo bambino? Irama Alessandro Cattelan Benjamin Mascolo Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questo bambino? Stefano De Martino Stash Andrea Damante Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questa bambina? Emma Marrone Giulia Salemi Elisabetta Gregoraci Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questa bambina? Giulia Salemi Giulia De Lellis Elodie Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questa bambina? Belen Rodriguez Ilary Blasi Silvia Toffanin Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questa bambina? Elettra Lamborghini Valentina Ferragni Paola Di Benedetto Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questo bambino? Fedez Pierpaolo Pretelli Can Yaman Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questo bambino? Can Yaman Mahmood Stefano De Martino Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questa bambina? Elodie Demet Ozdemir Cristina Marino Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questo bambino? Ignazio Moser Andrea Zelletta Ivan Gonzalez Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questa bambina? Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker Elisabetta Gregoraci Corretta! Sbagliata! Continua >> Chi è questo bambino? Mahmood Stefano Bettarini Michele Morrone Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Riconosci queste star della tv e della musica da bambini? (QUIZ) Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

Novella 2000 © riproduzione riservata.