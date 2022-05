Nuovo flirt per Manuel Bortuzzo?

Sappiamo bene che Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié si sono lasciati. Sia lui che lei hanno dato le loro versioni della storia e al momento non si sappiamo quale sia la verità esatta. Lulù adesso sembrerebbe single, non ha infatti detto di starsi frequentando con altre persone. Probabilmente deve ancora riprendersi. Anche Manuel sarebbe nella stessa situazione anche se alcuni recenti rumor lo assocerebbero a una nuova ragazza.

Di chi stiamo parlando? Lei si chiamerebbe Giulia e a dare l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Nelle Stories, infatti, ha pubblicato la segnalazione di un utente, il quale ha dato anche alcune informazioni in suo possesso. Ovviamente tutto quello che diremo da ora in poi sono soltanto rumor. Non c’è niente di certo. Dovremo attendere, infatti, conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

La possibile nuova fiamma di Manuel Bortuzzo, quindi, sarebbe seguita sui social da tutta la famiglia di lui. Inoltre andrebbero ad allenarsi nella stessa piscina. Questo perché anche lei pare sia una sportiva, che ha dedicato la sua vita al nuoto, e ha vinto diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Vediamo, inoltre, un filmato postato da questa ragazza nel quale vediamo l’interno di una macchina e secondo la segnalazione si tratterebbe della vettura di Bortuzzo.

Cosa ci sarà di vero in tutto questo? Lo scopriremo soltanto con il tempo. Vi ricordiamo, ancora una volta, di prendere con le pinze tutte queste informazioni. Potrebbero essere semplicemente amici. Nel caso in cui spunteranno ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Per il momento dobbiamo considerare Manuel single. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.