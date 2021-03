1 Stefania Orlando lontana da Instagram

In questi ultimi giorni Stefania Orlando è stata piuttosto assente da Instagram. Un social che fino a poco tempo prima usava regolarmente, almeno per quanto riguarda le Stories. In questo modo rimane sempre a contatto con i suoi fan e può interagire con loro. Proprio quest’ultimi, perciò, hanno cominciato a domandarsi dove fosse finita la loro amata celebrità. A spiegarlo, quindi, ci ha pensato lei a sorpresa.

Il tutto è accaduto di recente, quando l’ex gieffina ha postato nelle sue Stories del social fotografico un video in cui spiega il motivo della sua scomparsa. Il filmato, come potete vedere, è disponibile anche qui sotto. Ha, infatti, annunciato di star lavorando a una nuova canzone. Queste le sue affermazioni: “Ciao ragazze e ciao ragazzi. Solo per dirvi che qui va tutto benissimo. Sto lavorando al nuovo brano musicale che spero possa piacervi. Ci sentiamo presto“.

Stefania Orlando spiega il motivo della sua assenza su Instagram negli ultimi giorni pic.twitter.com/p0yc3t9SZN — disagiotv (@disagio_tv) March 23, 2021

Un video molto breve quello di Stefania Orlando su Instagram, ma con un messaggio che ha fatto contenti centinaia di follower. Già a novembre dello scorso anno aveva rilasciato una canzone dal titolo Babilonia, mentre era ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Questa aveva riscosso un grandissimo successo. Tuttavia, però, la sua carriera musicale risale a diversi anni fa. Nel 2009, infatti, aveva debuttato con il primo album intitolato Su e Giù. Da lì, poi, ha pubblicato diversi singoli fino al 2016.

Negli ultimi mesi, quindi, ha ripreso a fare musica e i suoi fan non potrebbero essere più felici. Andiamo, infatti, a vedere alcune delle reazioni che gli utenti del web, in particolar modo di Twitter, hanno avuto ascoltando la notizia data dalla loro beniamina. Continuate a leggere per saperne di più…