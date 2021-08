1 Stefania Orlando spiega l’accaduto

Nella giornata di ieri Stefania Orlando si è trovata al centro di una polemica nata da un lungo messaggio che ha scritto una fan. In sostanza questa si lamentava di non aver ricevuto risposta sui social quando le ha chiesto di poterla salutare. La showgirl si trovava in vacanza in Puglia con il marito, vicino al luogo dove abita la donna. Quest’ultima, però, ha detto di essere rimasta male in quanto l’ex gieffina le ha solamente inviato l’emoticon di un bacio evadendo la domanda. Questo evento ha fatto dividere il web. Da una parte chi appoggiava la Orlando perché, giustamente, era in vacanza in un momento di relax. Dall’altra parte invece chi la criticava per il comportamento.

Già ieri, infatti, su Twitter la conduttrice ha spiegato le sue ragioni e ha commentato il post scritto dalla fan. Ecco cos’aveva affermato:

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata! “Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro” questa la frase conclusiva. Ma spero che non succeda a nessun altro cosa? Se ho sempre ringraziato, incontrato, riso e dato la mia disponibilità a tutti!!

Ma non solo. Degli utenti hanno anche accusato Stefania Orlando di aver messo “alla gogna” la persona che ha scritto il messaggio. Anche in questo caso, però, ha replicato: “Io non ho taggato nessuno, la maggior parte della gente che mi segue non sa chi abbia scritto quelle parole, quindi se esce fuori il nome lo state facendo voi! Buona giornata“. A quanto pare, purtroppo, tutto ciò non è servito a nulla. Diverse ore dopo, infatti, ha dovuto caricare delle Stories su Instagram. Continuate a leggere…