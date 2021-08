1 L’accusa a Stefania Orlando

Stefania Orlando nelle ultime ore si è ritrovata al centro di una polemica dopo che una sua fan ha scritto un lungo messaggio nei suoi confronti. Questo, in seguito, è stato pubblicato dalla stessa showgirl, la quale ha risposto a quanto sostenuto dalla donna. Cerchiamo di capire cos’è accaduto. In pratica questa persona si sarebbe lamentata del fatto che l’ex gieffina non ha trovato il tempo di salutarla mentre si trovava in Puglia in vacanza con il marito. Per comprendere meglio, però, leggiamo la storia dal punto di vista della fan:

Faccio un tweet di chiarimento per spiegare meglio quello che è successo qualche giorno fa visto che me l’avete chiesto. Una decida di giorni fa ero certa al 100% di non poter essere presente al raduno per motivi lavorativi essendo lunedì. Così vedendo che Stefania era in Puglia, nello stesso mio posto, ho provato a raggiungerla per messaggio. Eravamo in 4 a volerla vedere, non solo io. Inizialmente, non potendo parlare direttamente con lei, mi è stato dato un no come risposta e mi è stato detto di venire il 30 al raduno a Fregene. Io non mi aspettavo nulla. Ho specificato che non volevo risultare invadente, ma mi ero promessa di provare a chiedere perché seguendola e ammirandola da tanto sarebbe stato bello incontrarla […].

Il discorso della fan di Stefania Orlando, quindi, prosegue con l’affermazione di averla contattata direttamente e di aver ricevuto soltanto l’emoticon di un bacio in risposta alla sua richiesta:

Ci sono rimasta male, sinceramente, ma ci poteva stare. Era in vacanza e ognuno è libero di scegliere di rilassarsi o di viversi la giornata senza orari e vincoli. Io di certo, al massimo, mi sarei aspettata un saluto brevissimo, ma posso comprendere. […] Forse sono stata sfortunata io perché il momento non era appropriato e forse la risposta non sarebbe stata questa se fossi stata a Fregene al posto della Puglia. Tuttavia oggi ci sono rimasta male. […] Dieci giorni fa non avevo detto nulla quasi a nessuno. Oggi non mi sono trattenuta per il dispiacere e mi scuso se ho causato una polemica.

La fan di Stefania Orlando, quindi ha detto di ammirarla tantissimo da sempre e ha concluso dicendo di essere un po’ delusa da tutto. La risposta della showgirl non è tardata ad arrivare…