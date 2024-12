In occasione del compleanno di Stefania Orlando, gli uomini della Casa del Grande Fratello le hanno regalato un balletto sexy.

Il balletto sexy per Stefania Orlando

Grandi festeggiamenti oggi per Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello! Per lei si tratta di un compleanno bis, dopo quello vissuto nella precedente edizione a cui ha partecipato.

Gli inquilini le hanno preparato una dolce sorpresa. Perla Maria, Luca e Alfonso, per esempio, si sono occupati della preparazione del tiramisù. I concorrenti invece erano impegnati a intrattenere la coinquilina e distrarla. In seguito Stefania Orlando è stata chiamata in confessionale e tutti i suoi compagni di viaggio si sono armati di trombette, cappellini, palloncini colorati, pronti a festeggiarla. Uscita dal confessionale ne è rimasta sorpresa, tanto da non trattenere le lacrime.

I concorrenti del Grande Fratello hanno abbracciato Stefania Orlando e le hanno fatto spegnere le candeline e chiesto di esprimere un desiderio. La conduttrice e showgirl ha ammesso: “Mi commuovo, scusate. Sono lacrime di gioia, giuro”. Stefania ha ammesso che non si sarebbe aspettata una cosa del genere.

Prima della distribuzione della torta e l’inizio del festeggiamenti, Stefania Orlando ha voluto spendere due parole, ricordando che per lei si tratta della seconda volta: “In fondo, sono una timidona, ho già festeggiato un compleanno in questa Casa. Adesso, ho iniziato un nuovo viaggio e non potevo festeggiare questo compleanno in modo migliore. Siete tutti fantastici! Grazie”.

Poi via al brindisi e ai festeggiamenti. Gli uomini della Casa hanno voluto fare un regalo a Stefania Orlando, con un balletto piuttosto sexy. Senza maglia i più hanno messo in mostra addominali e fisico e hanno intrattenuto la loro coinquilina per qualche istante prima di dare il via alle danze. Questo momento ovviamente è stato oggetto di chiacchiere e simpatiche battute tra i telespettatori che seguivano la live del reality show.

Buon compleanno, Stefania!