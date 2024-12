Ieri durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha commesso una gaffe. E c’entra la sua vecchia rete, la Rai! L’errore del conduttore ha generato le reazioni del web.

La gaffe di Fabio Fazio

Puntata ricca di ospiti quella di ieri a Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio nel suo studio ha accolto tantissimi volti noti dello spettacolo, tra cui anche i Ricchi e Poveri, ma non solo. Sul finire della puntata infatti il conduttore è stato protagonista di una gaffe, che non è sfuggita ai telespettatori attentissimi all’ascolto.

È bene dire che il rischio lapsus durante una diretta televisiva, così come in qualsiasi situazione, è sempre dietro l’angolo. E anche Fabio Fazio sembra esserci cascato durante la puntata di Che Tempo Che Fa. In chiusura, mentre salutava il pubblico e i suoi ospiti nell’ultima parte dedicata al Tavolo, c’è stato un piccolo imprevisto.

Mentre augurava buone feste ai telespettatori, in attesa del 2025, ecco che Fabio Fazio è incappato in uno strafalcione. Come mostrato dal video che gira sui social, erano già presenti i titoli di coda e il conduttore ha sbagliato nel pronunciare la seguente frase: “Buon Natale a tutti i miei colleghi della Rai…”, ha detto il presentatore di Che Tempo Che Fa.

L’esternazione involontaria fatta da Fabio Fazio ha scatenato le risatine di tutti i presenti, che subito gli hanno fatto notare l’errore e di aver commesso una gaffe. Così il padrone di Casa di Che Tempo Che Fa si è subito ricomposto e si è subito scusato: “Della Rai… del Nove, di questa trasmissione. Ho sbagliato”.

Da maggio 2023 Fabio Fazio non fa più parte della Rai e dopo 40 anni ha deciso di abbracciare una nuova esperienza sul canale NOVE e riportare il suo format, Che Tempo Che Fa. La trasmissione nonostante il cambio di rete però ha continuato a mantenere ottimi risultati per la gioia del padrone di casa e di tutti gli addetti ai lavori.